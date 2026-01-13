Ecco gli Omega Speedmaster “Black and White” per il 2026, due reverse panda: bene l’oro, pessime notizie dall’acciaio e ceramica

Entrambe le versioni derivano, o meglio sono basate, sul classico Moonwatch di ultima referenza, ovvero l’orologio presentato nel 2021 con doppio zaffiro per fondello e vetro e calibro a carica manuale 3861. Proprio come il “sandwich”, anche queste due varianti vengono presentate con bracciale a cinque maglie e logo applicato, differiscono tuttavia dalla versione standard per la lunetta cronografica in ceramica (e non in alluminio anodizzato) e gli indici applicati.



Soluzioni che risultano particolarmente riuscite sulla versione in oro, un 18 carati battezzato da Omega Moonshine che accarezza i cinquantamila euro di listino (49.000 €) già visto al polso di Colman Domingo al Met Gala dello scorso maggio, un po’ come accade di frequente con i ‘lanci’ a cui ci ha abituati Daniel Craig.



Fa un po’ più discutere invece la versione in acciaio che, per quanto riuscita, ha un prezzo di listino di 10.200 euro, una differenza difficile da giustificare sia rispetto al classico Moonwatch con doppio vetro zaffiro (8.900 €) che alla versione con quadrante bianco (9.100 €), rispetto ai quali presenta un delta di prezzo difficile da giustificare unicamente con una lunetta in ceramica.