Ecco gli Omega Speedmaster “Black and White” per il 2026, due reverse panda: bene l’oro, pessime notizie dall’acciaio e ceramica

Con queste due dovremmo aver superato la ventina, siamo anzi a ventitré. Tante sono le varianti dell’Omega Speedmaster Moonwatch Professional attualmente a catalogo, che comprende modelli con quadrante nero, colorato, in oro giallo, rosa, bianco e poi con vetro esalite, zaffiro, cinturino, bracciale. Il tutto senza considerare il catalogo di cui fanno parte versioni celebrative (come il ’57 o il First Omega in Space), la linea da 38 millimetri e le diverse altre eccezioni tra edizioni limitate e modelli poco noti.
Stavolta, se non altro, le proposte sono estremamente interessanti. Presentati per il secondo “SpeedyTuesday” dell’anno, i nuovi Moonwatch sono stati battezzati “Black and White” e presentano entrambi un quadrante reverse panda, con il nero classico dello Speedmaster su cui risaltano in bianco i tre quadranti del cronografo in bianco. Entrambi sono molto riusciti e non sono in edizione limitata.
Two sandwiches, please
Entrambe le versioni derivano, o meglio sono basate, sul classico Moonwatch di ultima referenza, ovvero l’orologio presentato nel 2021 con doppio zaffiro per fondello e vetro e calibro a carica manuale 3861. Proprio come il “sandwich”, anche queste due varianti vengono presentate con bracciale a cinque maglie e logo applicato, differiscono tuttavia dalla versione standard per la lunetta cronografica in ceramica (e non in alluminio anodizzato) e gli indici applicati.
Soluzioni che risultano particolarmente riuscite sulla versione in oro, un 18 carati battezzato da Omega Moonshine che accarezza i cinquantamila euro di listino (49.000 €) già visto al polso di Colman Domingo al Met Gala dello scorso maggio, un po’ come accade di frequente con i ‘lanci’ a cui ci ha abituati Daniel Craig.
Fa un po’ più discutere invece la versione in acciaio che, per quanto riuscita, ha un prezzo di listino di 10.200 euro, una differenza difficile da giustificare sia rispetto al classico Moonwatch con doppio vetro zaffiro (8.900 €) che alla versione con quadrante bianco (9.100 €), rispetto ai quali presenta un delta di prezzo difficile da giustificare unicamente con una lunetta in ceramica.
Per quanto le finiture siano leggermente superiori rispetto alla variante standard l’orologio suona un po’ come un’occasione persa, specialmente considerando che - forse per ragioni tecniche - non è stato adottato il vetro curvo già presente sulla’ultima referenza del FOiS. Anche perché un ‘reverse panda’ piuttosto simile era già stato proposto nel 2017 proprio per celebrare lo SpeedyTuesday, per altro con la particolarità dei contatori con su applicata pasta luminescente.
Che Omega sia alla costante ricerca di un riposizionamento di mercato, come d’altronde qualunque altro brand di alta orologeria, non è certo un mistero. Portare uno Speedmaster in acciaio sopra alla soglia (se non altro psicologica) dei diecimila euro di listino invece è un azzardo non da poco, che potrebbe premiare il marchio così come portare a grossi sconti da parte dei concessionari e quindi a un importante calo delle vendite.
Non che la cosa ci riguardi direttamente. Più probabile, tuttavia, che ci riguardi l’ennesimo “adeguamento” verso l’alto per i modelli standard, che sfiorando a loro volta i diecimila euro di listino andrebbero pressoché a raddoppiare il loro costo in appena cinque anni.
Specifiche dell'orologio (versione acciaio)
Referenza
310.30.42.50.01.004
Distanza fra le anse
20 mm
Da ansa a ansa
47,50 mm
Spessore
13,54 mm
Diametro
42 mm
Cassa
Acciaio
Colore del quadrante
Nero
Vetro
Vetro zaffiro resistente ai graffi con trattamento interno antiriflesso
Impermeabilità
5 bar (50 metri / 165 feet)
Peso totale del prodotto (approx.)
142 g
Calibro
Omega 3861
Tipo di movimento
Carica manuale
Riserva di carica
50 ore
Prezzo
10.300€
Specifiche dell'orologio (versione oro)
Referenza
310.60.42.50.01.002
Distanza fra le anse
20 mm
Da ansa a ansa
47,46 mm
Spessore
13,63 mm
Diametro
42 mm
Cassa
Oro Moonshine
Colore del quadrante
Nero
Vetro
Vetro zaffiro resistente ai graffi con trattamento interno antiriflesso
Impermeabilità
5 bar (50 metri / 165 feet)
Peso totale del prodotto (approx.)
224 g
Calibro
Omega 3861
Tipo di movimento
Carica manuale
Riserva di carica
50 ore
Prezzo
49.000€