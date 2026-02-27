Tutti gli orologi di Sanremo 2026: dal Rolex da 10.000 euro di Carlo Conti all’Audemars Piguet di Nayt da oltre 100k. Ma non tutti sono costosi come pensate

Un orologio nel 2026 è prima di tutto estetica. Ma è anche status, dichiarazione di stile ed espressione di sé. Anche quest'anno sul palco più importante d'Italia, quello di Sanremo, abbiamo visto sfilare una serie di segnatempo spettacolare. Orologi vecchi e nuovi, costosi, costosissimi ma non solo. E poi orologi che con sé portano all'Ariston una storia, quella del marchio e quella del modello, ma anche le necessità per cui è nato e di quello per cui si è affermato. Una storia che si intreccia con quella del cantante in gara in un connubio discreto ma fondamentale per chi ha un occhio verso i particolari. Andiamo a vedere i migliori, i più particolari e i più iconici di questa edizione: