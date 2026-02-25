Ferrari fa la Luce e Lamborghini la spegne: la Lanzador s'é fulminata e (pure) Sant'Agata é liberata dall'ecofollia

Ma la scelta di Lamborghini è perfettamente in linea con quelle degli altri brand di lusso. In tanti si stanno tirando indietro: Bentley ha annunciato di aver posticipato i suoi piani sulle elettriche al 2035, Aston Martin ha ritardato il lancio della sua prima full electric alla fine del decennio, Porsche ha ridotto drasticamente i suoi progetti sul fronte dell'elettrificazione, le vendite della Taycan sono in caduta libera e anche Mercedes sta pianificando di continuare a produrre le auto a motore termico e quelle ibride ben oltre il 2030, con buona pace dell'Unione Europea. Le immatricolazioni dei veicoli elettrici stanno però salendo nel segmento di auto che non rientrano nel lusso, e allora forse questa potrebbe essere la strada: vendere auto potenti a chi quella potenza non potrebbe permettersele con un motore termico.

Il delirio imposto dall'Ue, quello di produrre solo auto elettriche fino al 2035, allora si va sempre di più a ridimensionare. Già a fine 2025 c'era stato un parziale dietrofront, con l’obbligo di riduzione delle emissioni per le auto nuove che non è più del 100%, ma del 90% rispetto ai livelli del 2021. Lentamente si torna alla normalità, quella delle esigenze dei produttori, delle infrastrutture e dei soldi dei consumatori, che hanno il sacrosanto diritto di scegliere come e dove spenderli. L'ideologia cieca, l'ecofascismo e i cambiamenti imposti dall'alto vanno a sbattere e vengono sorpassati da un V12 con l'acceleratore a tavoletta.