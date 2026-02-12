Ma vi ricordate l'iconica felpa di Lady Diana? Ora è tornata in vendita. Ecco il prezzo, dove trovarla e tutto quello che dovete sapere

Lady Diana non è stata solo una principessa, è stata soprattutto un'icona di stile degli anni '80 e '90. Con la sua capacità di passare da abiti principeschi ad indumenti casual è riuscita nell'impossibile intento di svecchiare la monarchia inglese, renderla pop. Sono molti i look iconici della Principessa di Galles. Uno dei più famosi è quello indossato nel 1995 all'uscita dal Chelsea Harbour Club, un lussuoso club di Londra con palestra e campi da tennis. La principessa era ovviamente in tenuta ginnica. Sneakers chunky, calze di spugna, ciclisti e una felpa sportiva blu, firmata dalla compagnia aerea Virgin Atlantic. Semplice ma d'impatto, iconico, una delle foto più famose della principessa. La felpa le sarebbe stata regalata da Richard Branson, fondatore del Virgin Group, e Lady D l'avrebbe a sua volta regalata al personal trainer Jenni Rivett. Svariati anni dopo la felpa è comparsa all'asta, messa proprio dal personal trainer per devolvere il ricavato a un'associazione charity che aiuterà le famiglie del Malawi. Il capo se lo è aggiudicato un acquirente anonimo per la cifra esorbitante di 53,532 dollari. Ma visto che l'indumento è diventato cult la Virgin Atlantic lo scorso anno ha rilanciato l'iconica felpa per celebrare l'anniversario dei 30 anni dalla foto. Risultato? Sold out in pochissimo tempo.