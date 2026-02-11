Speravo de morì prima: a fine anno le consegne della Luce, la Ferrari solo elettrica (che fischia invece di far fischiare)

Il pacco batterie, a alta densità energetica, garantirà circa 500 km di autonomia e è integrato strutturalmente nel telaio per contenere il peso e abbassare il baricentro, mentre l’elettronica di potenza lavora su strategie di raffreddamento avanzate per garantire costanza prestazionale anche in condizioni di utilizzo estremo. Questo, almeno, è quello che fanno sapere da Maranello. La vera novità, però, è nell’approccio progettuale: Ferrari ha coinvolto LoveFrom, lo studio fondato da Sir Jony Ive e Marc Newson, noti per aver firmato alcuni dei prodotti Apple più iconici, tra cui l’iPhone. Il contributo del team di Ive stando a quelloche si legge in giro, si concentra soprattutto sull’interfaccia e sull’abitacolo, dove l’obiettivo dichiarato è evitare la deriva verso plance dominate da maxi-schermi touch. Insomma, non suona come suonano le macchine vere, però non si illumina nemmeno come un videogioco, anche se la Luce combina display OLED ad alta definizione con una presenza marcata di comandi fisici, selettori in alluminio lavorato, superfici in vetro tecnico e materiali riciclati di qualità aeronautica.

Anche la chiave è più particolare di quella (che non c’era) delle altre Ferrari elettriche che ci portava Babbo Natale da piccoli. Questa è dotata di tecnologia E Ink e diventa parte dell’esperienza silenziosa e ecofriendly modificando grafica e colore quando viene inserita nel cruscotto. Futurismo esasperato, dunque, e , forse, la prova provata che sarà solo un modo per Ferrari di ricordare al mondo di saper fare le cose per bene. Anche quando sono inutili e senza futuro, ma sanno spararsi da zero a trecento con la stessa schiena di un missile. Tutto il reto, purtroppo o per fortuna, sarà solo da provare. Ma in ogni caso grazie Ferrari per aver deciso di produrre la prima, e speriamo ultima, Ferrari che non ci farà sbavare sopra quell’inconfondibile scritta del coperchio testata (non vogliamo mica prendere la scossa e ardere vivi!). Le prime consegne? A fine 2026.