Abbiamo mangiato le praline di Iginio Massari per San Valentino e abbiamo capito perché si dice che è “la festa di ogni cretino”. Ammazza quanto so’ cattive! Venticinque euro, dodici giorni per la spedizione e pacco completamente rovinato

All’assaggio il crock della minuscola semisfera arancione è nitido, secco, a rivelare un fourré alla gianduia e croccantino alla nocciola. Praticamente un cioccolatino al latte disarmante nella sua banalità. L'afflato di delusione ci pervade come un due di picche non annunciato, una crepa al primo appuntamento, una telefonata mancata. Iginio, Iginio mio, perché ci fai questo? Passando alla pralina in sembianze di cuore dalla scocca violata come il nostro, de còre, siamo presi da un sussulto, ma non di passione: al morso la bétise au chocolat sprigiona un aroma di mandorla e olio motore, ci soccorre un fazzoletto che accoglie non lacrime nostalgiche ma conati. Maestro, lei San Valentino lo detesta, confessi. Sillabe di meraviglia ci si strozzano in gola, ammazza quanto so’ cattive ste praline. Ormai in preda ai singulti, come traditi da un amore non corrisposto, frustrati e malconci, ci rimettiamo all'ultimo dolcetto come Paolo e Francesca al rozzo Gianciotto. Il bottone cuoriforme color caffé ci sorprende al palato con un pungente fendente che ricorda una forchettata di ajo ojo e peperoncino, con una tardiva svisata fruttata. Ah, è il colpo di coda del passion fruit. E li alcun fazzoletto può ristorare le papille in confusione, doveva essere una rapsodia amorosa, si è rivelata n'insalata de riso avariata. Iginio, Iginio mio. Ormai siamo amanti in depressione, anche il Maestro ci ha rifilato il siluro e quasi vorremmo prenotarci una seduta di psicanalisi. Ma come ca** è possibile pagare venticinque euro di praline firmate Massari per San Valentino, aspettarle dodici giorni, scartare una vera e propria débacle di cioccolata per un trasporto maldestro per poi gettarla al secchio? Per noi il voto è zero; se avete intenzione di litigare con la vostra fidanzata e lasciarvi, ordinate le praline di Iginio Massari. Ah, la lista degli ingredienti? Pullula di coloranti. Iginio. Iginio mio... Date retta a noi di Mow, andate sul classico, diamonds are a girl’s best friends.