Siamo stati al Festival della canzone italiana e abbiamo fatto un casino di roba: interviste ai big in gara, ai grandi personaggi, alla gente in giro per Sanremo. La nostra settimana powered by Spontex Italia

Che storia Sanremo. Per noi di MOW è stato il quarto anno di fila. Questa volta non eravamo soltanto al Teatro Ariston per partecipare alle conferenze stampa, ma pure impegnati in più location e in mille attività in giro per la città. E proprio perché eravamo incasinati, tra interviste da fare ed eventi da seguire, ci siamo fatti dare una mano da Spontex, che ha creduto in un progetto che ogni anno fa passi in avanti. Ci ha stretto la mano. Eravamo insieme al riccio gigante di Spontex per le strade di Sanremo per chiedere alle persone tutto quello che ci passava per la testa. Tipo che canzoni ascoltano i sanremesi quando puliscono casa o quali sono le hit delle passate edizioni del festival capaci di “pulire” via i loro pensieri. Quelle che tolgono via le ansie, abbattono lo stress. E sì che di cose da fare ce n’erano durante il Festival. Basta pensare alle interviste condotte a La T Space.

Sono passati da noi e dallo spazio di cui siamo stati media partner grazie a Joydis alcuni big in gara e tanti ospiti speciali. Location che è stata sistemata prima di ogni incontro proprio dalla Cintura nera del pulito, da alcune ragazze con indosso un clamoroso kimono e, in un caso, persino dagli stessi cantanti. Chi sono? Blind, El Ma & Soniko, in gara tra gli emergenti. Possiamo dire che sono stati i nostri numeri uno?