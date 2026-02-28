Bambole di pezza a MOW: “Siamo la prima band di donne a Sanremo, veniamo dal ‘do it yourself’, puntiamo ai concerti”

Com'è trovarvi in mezzo a tutto questo “flow”?

Morgana: Per noi che siamo state sempre abituate al “do it yourself”, che ci promuovevamo e spingevamo da sole; per noi ora, avere tutte queste attenzioni dall'esterno, è bellissimo. È una conquista, e ce la stiamo proprio godendo: speriamo che continui. Poi quello che ci piace, la cosa principale, è portare i nostri spettacoli live; però anche avere attenzioni e andare nelle radio eccetera, ci fa piacere.

Come si fa a prendere tutta l'energia di un live e trasportarla qua, dove vi esibite con l'orchestra e la gente seduta?

Martina: A un concerto delle Bambole di pezza, di solito la gente seduta non c'è. Però l'Ariston ha una magia tutta sua che ti trasporta lo stesso, anche se siamo in un universo completamente diverso rispetto a un nostro concerto. Penso che il modo migliore per poter trasmettere la propria energia, sia essere autentiche: noi a questo teniamo tantissimo, a mostrarci sempre per quello che siamo. E infatti speriamo di riuscire a far capire chi siamo, anche solo guardandoci tre minuti in televisione. Non è facile riuscirci, in così poco tempo.

Ci raccontate com'è nata la canzone? Avete scritto qualcosa appositamente per il Festival?

Martina: In realtà è da un po' che pensavamo di partecipare a Sanremo, perciò in questi anni stavamo aspettando che arrivasse il pezzo giusto. Quando abbiamo sentito questa canzone, ci siamo dette: “Sviluppiamola, proviamo a creare qualcosa”, e quando poi l'abbiamo ascoltata fatta e finita, abbiamo deciso di provarci.

Cos'è che vorreste che arrivasse alla gente?

Caterina: Intanto. che arrivi l'impatto di cinque donne che suonano insieme, che è la prima volta che si vede a Sanremo e speriamo sia la prima di una lunga serie. Ma vogliamo anche che arrivi la bellezza di avere degli strumenti; non solo di essere donne, ma proprio di essere una band che fa musica insieme. Di ispirare magari donne, ragazze, bambine, ma anche bambini, a prendere in mano degli strumenti e suonare. Ci piace tantissimo quando ai concerti vengono genitori con i bambini e ci dicono che i loro figli hanno iniziato a suonare guardando noi; è una cosa che ci commuove molto.