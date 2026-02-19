L’abbiamo fatto di nuovo: MOW e Joydis insieme a La T Space a Sanremo. Ecco cosa faremo durante i giorni del Festival: interviste ai big, format esclusivi. Parte la MOWida

Sì, l’abbiamo fatto anche stavolta: MOW sarà a Sanremo. Ci vedrete passare spesso, o a piedi o su un’auto di lusso. Vi faremo domande, chiederemo impressioni. Noi racconteremo il Festival, ma sarete voi i protagonisti di questa storia. Voi e la musica. Durante la settimana del Festival saremo con Joydis. Dopo due anni di collaborazione alla Mostra del cinema di Venezia, infatti, con una presenza condivisa sulla terrazza dell’Hotel Excelsior al Lido (ve ne avevamo parlato qui), torniamo insieme anche a Sanremo per una partnership speciale. Al centro di tutto, tra noi e Joydis, c’è la visione comune: il desiderio di trasformare i grandi eventi culturali in piattaforme di racconto e relazione. Lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. E meglio. Ogni format sarà esclusivo, una roba tutta nostra, che siano le interviste ai big o la rassegna stampa, tutte le mattine, dal centro della città.