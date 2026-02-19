L’abbiamo fatto di nuovo: MOW e Joydis insieme a La T Space a Sanremo. Ecco cosa faremo durante i giorni del Festival: interviste ai big, format esclusivi. Parte la MOWida

Sì, l’abbiamo fatto anche stavolta: MOW sarà a Sanremo. Ci vedrete passare spesso, o a piedi o su un’auto di lusso. Vi faremo domande, chiederemo impressioni. Noi racconteremo il Festival, ma sarete voi i protagonisti di questa storia. Voi e la musica. Durante la settimana del Festival saremo con Joydis. Dopo due anni di collaborazione alla Mostra del cinema di Venezia, infatti, con una presenza condivisa sulla terrazza dell’Hotel Excelsior al Lido (ve ne avevamo parlato qui), torniamo insieme anche a Sanremo per una partnership speciale. Al centro di tutto, tra noi e Joydis, c’è la visione comune: il desiderio di trasformare i grandi eventi culturali in piattaforme di racconto e relazione. Lo abbiamo fatto in passato e continueremo a farlo. E meglio. Ogni format sarà esclusivo, una roba tutta nostra, che siano le interviste ai big o la rassegna stampa, tutte le mattine, dal centro della città.
“La T Space nasce dall’esperienza de La Terrazza, - spiega Elisabetta Nicolini, amministratore delegato di Joydis - un progetto che negli anni abbiamo sviluppato tra Venezia e Cannes, lavorando su grandi eventi culturali e costruendo relazioni in contesti diversi. Oggi quella esperienza incontra di nuovo la musica, che abbiamo già attraversato in passato, portando con sé uno sguardo più ampio e trasversale. A Sanremo prende forma così uno spazio che mette insieme mondi differenti con naturalezza, lasciando che sia la musica a restare al centro. Con MOW condividiamo questo approccio: raccontare i grandi eventi dall’interno, attraverso contenuti, relazioni e uno sguardo contemporaneo”.
A La T Space, a pochi metri dal Teatro Ariston, si alterneranno momenti di relax e sessioni di networking, degustazioni e showcooking, serate costruite attorno a una selezione di prodotti di primo livello, design ricercato e un progetto luci pensato per valorizzare ogni incontro. Uno spazio vivo, curato nei dettagli, dove le relazioni si costruiscono e le conversazioni prendono forma. Ma la nostra presenza non si fermerà lì. Perché MOW a Sanremo è MOWUNQUE: non solo dentro uno spazio, ma dentro la città. Saremo attivi in diverse location, tra le strade e nei punti nevralgici del Festival, per fare quello che facciamo sempre: giornalismo alla MOW, libero, diretto, senza compromessi. Potrete seguire tutto, ogni giorno, sui nostri social e sul sito. Saranno giorni intensi, veloci, pieni di contenuti esclusivi. La MOWida sta per cominciare.