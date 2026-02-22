Abbiamo intervistato Maurizio Biancani, un genio della musica fra Vasco Rossi, Lucio Dalla e Adriano Celentano: “Nel 2026 troppa musica sintetica, in Inghilterra o negli Usa molte più possibilità”

Ho quasi paura ma non posso evitare la domanda: qual è lo stato di salute attuale della musica?

Considera che adesso ho cambiato molto tipologia di lavoro, sto facendo tantissimo mastering, postproduzione, che mi diverte di più: ormai registrare non è più come una volta e mi annoio.

Una volta impiegavi un mese per cercare i suoni della band, adesso i dischi se li fanno tutti a casa, arrivano qui con pezzi già pronti, mettiamo in bella copia giusto qualche cosa e fine. Nella maggior parte dei casi si sta creando musica in maniera molto sintetica per non parlare di quelli che usano l'intelligenza artificiale per farsi letteralmente fare i pezzi. L’ autotune in maniera spropositata è un abuso, come se fosse un effetto che ormai è diventato indispensabile, io invece ero contentissimo di utilizzarlo perché finalmente risolveva delle problematiche che non riuscivamo a correggere. La maggior parte dei fonici attuali non va alla ricerca del suono creandoselo, provando a mettere diversamente la microfonatura: cercano il sample giusto nelle varie library e prendono quello, peccato che poi dopo tutti quanti utilizzino la stessa roba che risulta musica di plastica. Non sempre è così, resto convinto che la quantità di musica bella che si fa adesso sia uguale a quella che si faceva magari negli anni ‘70 però all’epoca era facile sentirla perché usciva e non c’era altro: tu andavi nei negozi di dischi, sceglievi 10 LP di cui 8 ti piacevano e 2 no. Adesso la maggior parte della gente sforna 1000 canzoni al giorno, bisogna uscire, raggiungere 100.000 follower, un milione di click, sennò non si guadagna niente, capisci? E dove vai a cercare la musica di un certo tipo con questa sovrapproduzione di pezzi inutili? Qualche settimana fa ho letto un dato inquietante: in un solo giorno del 2025 è uscita la stessa quantità di musica dell’intera produzione del 1979.

Non è che si siano rincoglioniti tutti, i musicisti che scrivono belle cose ci sono ancora, ne conosco, alcuni vengono a lavorare qui però poi non riescono a farsi sentire da nessuno ed è una lamentela generalizzata verso questo cambio di tiro delle case discografiche. È cambiata la fruizione, però così non si fa musica. Nel panorama odierno mi ci ritrovo molto meno, oltretutto ho anche un'età nella quale probabilmente certe cose ormai non fanno più parte delle mie corde e c’è anche un fattore generazionale. Lo stesso probabilmente di quando, da ragazzo, ascoltavo i Deep Purple mentre mio padre – che era già uno moderno - ascoltava Gianni Morandi: ogni volta che a casa mettevo su i miei dischi preferiti dovevo chiudermi in camera perché non ero gradito.

In Italia come siamo messi?

Ho lavorato a degli album che in Italia hanno superato il milione di copie fisiche e poi collaborato con Alejandro Sanz, un artista spagnolo. Màs (1997) ha venduto 5 milioni di copie, El alma al aire (2000) con cui ci siamo aggiudicati i due Latin Grammy è arrivato a 8 milioni: appena vai all'estero ti accorgi che le dimensioni si allargano improvvisamente perché il mercato è mondiale e non semplicemente l'orticello di casa tua. È la stessa ragione per la quale resto convinto che puoi anche essere bravissimo ma finché lavori nel nostro paese vincere premi internazionali è praticamente impossibile perché non vieni notato. Non siamo un mercato al quale l’Academy si rivolge, ho vinto quei due Grammy lavorando per un artista internazionale, lo stesso vale per la nomination con Laura Pausini.

Una valida soluzione è prendere la valigia e trasferirsi in Inghilterra o Usa: crea molte più possibilità però è una scelta di vita non così semplice e il rovescio della medaglia non è un dettaglio. Durante l’epopea della disco music collaboravo, insieme a Mauro Malavasi e a Davide Romani, con una produzione americana che aveva uffici e studi a New York: ci siamo trasferiti per lunghissimi periodi proprio per lavorare a stretto contatto, capirne la mentalità, impiegando i loro cantanti e usando direttamente il loro linguaggio perché senza la lingua madre ti facevi ridere dietro.

Insomma, cercando di fare le cose il più possibile in modo professionale. Il divario con NY era (e rimane) esponenziale: diventare famoso negli Stati Uniti significa vendere 10 milioni di copie, qua se ne totalizzavi uno era già un miracolo. Quando ci si è presentata l’opportunità di continuare a lavorare negli States però nessuno di noi se l’è sentita di fare quella scelta di vita e trasferirsi là, oltretutto in Italia le cose andavano già bene, non eravamo degli sconosciuti. Anche Mina e la PFM hanno avuto la possibilità di lavorare oltreoceano e deciso di rinunciare, sono scelte che poi alla fine paghi o meno, personalmente sono ben contento di quelle che ho fatto. La mia vita lavorativa è stata fantastica e mi considero un privilegiato ad aver lavorato per 50 anni facendo musica insieme ad artisti, spesso diventati amici, esplorando generi musicali tra i più disparati ma che alla fine mi sono piaciuti tutti. C’è gente – parecchia – che passa decenni a rompersi le scatole in ufficio e non vede l'ora di scappare via o che arrivi la pensione.

Ma quella volta in ascensore con David Bowie mentre rientravi nel tuo appartamento americano…rimane un rimpianto?

Eh, ho preso quella decisione, ai tempi non immagini quante volte abbia ripensato all’episodi.

Non so ancora se sia stata la scelta giusta, tutti mi hanno detto che sono stato un co***one! Ma non ho avuto il coraggio di accettare l’invito e seguirlo alla festa, tieni conto che parlavo pure male l’inglese quindi ero incerto sulle comunicazioni e poi, dai, ero un ragazzino che veniva da Bologna.

Per cui risposi a David Bowie ‘no grazie’. Chissà cosa avrei trovato in quell’appartamento all’ultimo piano del palazzo in cui vivevo, pieno centro di New York….affittato appositamente per organizzare parties tutte le sere. Era il periodo di Let's dance, il più grande successo commerciale di Bowie (che tuttavia detestava), molto lontano dal periodo di Berlino: magari conoscerlo avrebbe potuto aprirmi nuovi scenari musicali. Che ne so, ad un certo punto ho smesso di pensarci! Sono tornato successivamente negli USA per lavorare, ma in maniera più cosciente e con le idee molto chiare. Quando, insomma, ero già un uomo.