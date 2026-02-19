Abbiamo incontrato Dargen D'Amico per il lancio dell'album "Doppia Mozzarella". Da Sanremo con "Ai-ai" alla cover con Pupo, siamo tornati a casa con un BONSAI

Ne abbiamo ascoltato in anteprima due tracce e dobbiamo dirvi che a nostro avviso erano due bombe molto pesanti. Un sollievo tornare a sentire finalmente musica realizzata con strumenti veri, con una melodia, un’armonia e un arrangiamento quasi del tutto analogico. “Musica per le proprie orecchie”, un modo di dire che invece dovrebbe tornare ad essere verità quando ormai anche la Polizia di Stato pubblica foto di eventi reali, come ad esempio il poliziotto ferito da un martello durante gli scontri di Torino, ma rimaneggiate ingenuamente per renderle più definite e meno sgranate, con il risultato di lasciarci sotto la lingua un sapore metallico di intelligenza artificiale e di distopia. Di questo più o meno si è parlato durante la conferenza stampa con Dargen, che da dietro i suoi occhiali, a cavallo di uno sgabello di design pop-art americana, con un vestito a metà tra un kimono e un abito da sera, “non” ha preso per i fondelli la Polizia di Stato e le sue discutibili scelte comunicative, tantomeno la Rai, che lo ha chiamato a tornare sul palco dell’Ariston dopo due anni. No, no. Ma perché “non” parlare di tutte queste cose con il sarcasmo e l’imbarazzo che lo contraddistingue da tutti gli altri cantanti in gara alla kermesse sanremese? Perché il brano con cui canterà di fronte a milioni di Italiani s’intitola “Ai Ai” che al tempo stesso è il verso che parodizza ed esorcizza il dolore ed il pericolo, ma pure lo segnala. “Ai ai”, poi, è ovviamente l’intelligenza artificiale, per Dargen (su questo argomento prende una posizione netta,) è un ostacolo all’arte e alla verità. E sarà sempre più difficile distinguere quel che è vero da quel che è falso. “Doppia mozzarella”, d’altronde, come ci ha detto Dargen, è l’ultimo disco che realizzerà senza l’intelligenza artificiale. Addirittura Dargen avrebbe voluto spacciare il testo del singolo come realizzato dall’intelligenza artificiale, ma poi, il suo ufficio stampa gli ha sconsigliato di farlo onde evitare la squalifica. Certo che, farlo, sarebbe comunque stato una provocazione capace di rimanere nella storia. Chissà che non decida di ribellarsi e di farlo lo stesso.