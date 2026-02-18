Ma che caz*o fa Repubblica? Prima Stranamore su Rai 1, poi Brumotti su Rai 2. La redazione dà i numeri (e infatti nessuno firma gli articoli)

Stranamore, programma simbolo del compianto Alberto Castagna, secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato caldeggiato da Mellone che, nel frattempo, sta per arrivare in teatro con uno spettacolo intitolato Ripetizioni d'amore: una sorta di continuità tra progetto personale e tv pubblica, insomma. Repubblica aggiungeva che un altro programma a cui la Rai stava guardando, fosse Il gioco delle coppie: anche qui, un altro titolo storico della Mediaset. Sempre in tema TeleMeloni, veniva ipotizzato anche Brumotti a Rai 2: un contratto a parecchi zeri, in esclusiva e per due anni, per una prima serata sulla seconda rete Rai che, da tempo, cerca di creare uno spazio d'informazione in quella fascia oraria. L'ultimo tentativo era stato con Antonino Monteleone, ma con scarsissimi risultati. Anche in questo caso, Repubblica si chiedeva: “Non è che il buon Corsini voglia ripetere le imprese fallimentari - per gli ascolti – di Monteleone (ex inviato delle Iene), anche lui caro al partito della premier?”. In entrambi i casi, presto Dagospia aveva fatto ordine: i diritti di Stranamore e del Gioco della coppie sono ancora in mano a Mediaset, che non ha alcuna intenzione di mollarli, mentre Brumotti sarà inviato in un programma d'intrattenimento. Intanto, quel che è certo, è che l'ex inviato di Striscia la notizia si collegherà da Sanremo con La Volta Buona, il programma del pomeriggio di Caterina Balivo.

Il giorno seguente, il 17 febbraio, anche Repubblica ha scritto che di Stranamore non se ne faceva niente: di nuovo, come i due articoli precedenti, il pezzo non era firmato da nessuno, ma affidato a un generico “redazione spettacoli”.