Ma Salvo Sottile che dice "esperta di pesci" a Bugalalla? Il rispetto per le donne si, ma solo se non hanno Onlyfans

Il rispetto per le donne si, però loro avessero almeno l'accortezza di non farsi le foto scollacciate su OnlyFans. Sennò è un attimo che un giornalista del servizio pubblico, un professionista da prima serata con un programma su Rai 3, finisca a descrivere una donna che l'ha criticato come “esperta di pesci, salmoni e sardine” che tenta la strada delle critica tv.
È quello che è successo tra Salvo Sottile, conduttore di FarWest, e Francesca Bugamelli, i cui canali social macinano migliaia di visualizzazioni. La Bugamelli si presenta come una "true crime creator e investigative host” che si occupa di spiegare in modo chiaro e accessibile i casi di cronaca, con l'obiettivo di informare e non spettacolarizzare. Neanche a dirlo, uno dei casi di cronaca in questione è Garlasco: ed è proprio riguardo l'omicidio di Chiara Poggi, che è arrivato l'attacco di Salvo Sottile. La Bugamelli infatti, sul web conosciuta come Bugalalla, non era d'accordo con l'interpretazione che il programma di Sottile aveva dato riguardo un audio di Chiara Poggi e Alberto Stasi.
Francesca Bugamelli è una fiera sostenitrice dell'innocenza di Alberto Stasi, a cui dedica ore di streaming e video. Il suo canale YouTube Bugalalla Crime conta circa 264mila iscritti, mentre quello di Twitch quasi 78mila: i suoi video quindi, sono molto seguiti. Ma a Salvo Sottile non piace questo elemento, tant'è che non solo ha deciso di prestarle attenzione, ma anziché discuterne i contenuti, ha deciso di fare quello che, ne siamo certi, condannerebbe se a FarWest gli capitasse di trattare un caso di violenza di genere o, peggio ancora, femminicidio: gli insulti sessisti.
Di terreno ne ha trovato, dato che la Bugamelli ha in curriculum le foto di nudo su OnlyFans e l'Emme Team, di cui si era occupata anche Roberta Rei de Le Iene. Si tratta infatti di una società investigativa con sede negli Stati Uniti che si presenta come specializzata in casi di violazione del diritto d'autore via web, revenge porn e stalking: Emme Team vanta di aver risolto alcuni casi italiani, ma l'inchiesta delle Iene (prima se ne era occupata anche Selvaggia Lucarelli su TPI) ne aveva messo in luce i tanti punti oscuri. A partire dall'identità misteriosa del leader John Peschiera, figura dai tanti passati, alle ricostruzioni fittizie e alle false teorie portate avanti da Emme Team.
Più che essere parte dell'Emme Team però, a Salvo Sottile è interessato ben altro per attaccare Bugalalla. Il giornalista di Rai 3 ha pubblicato una storia in cui scriveva: "Non solo non riesce a parlare senza leggere un foglietto, ma sentite il piglio con cui questa mitomane dice cose false sul nostro programma e si erge a oracolo della verità. Sì proprio lei quella delle truffe di Emme Team, di Onlyfans. L'esperta di pesci, salmoni e sardine oggi tenta la strada della critica tv. Pecccato che non sappia coniugare due verbi in croce". Da Onlyfans al riferimento ai “pesci” in dolce stil novo, Sottile ha poi aggiunto altre storie in cui sottolineava alcuni strafalcioni della ragazza, come “branchia” al posto di branca e “incastraggio”. Il Salvo furioso poi, ha ricondiviso alcuni scatti della youtuber e ha ripescato un articolo di Dagospia che si occupava di Bugalalla, accompagnandolo con un commento al veleno: “Dalle truffe di EmmeTeam e i nudi a pagamento su Onlyfans, a esperta di cronaca nera. Solo che nelle foto non parlava, ora parla e quando lo fa (solo se munita di fogliettino) dà lezioni di giornalismo agli altri e non azzecca un congiuntivo neanche per sbaglio”.
Questo è il trattamento riservato a Bugalalla, colpevole di aver messo in dubbio il lavoro della squadra di Sottile riguardo un audio tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: i due recitavano? Era uno scherzo? O Chiara si stava davvero lamentando di essersi prestata a qualche richiesta del fidanzato? Non lo sappiamo; quello che sappiamo, è che la risposta di Sottile per rimarcare la professionalità del proprio team, è qualcosa di molto simile a un atteggiamento che, qualche rete più in là, ha fatto rimanere a casa Andrea Pucci.