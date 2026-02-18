Ma Salvo Sottile che dice "esperta di pesci" a Bugalalla? Il rispetto per le donne si, ma solo se non hanno Onlyfans

Più che essere parte dell'Emme Team però, a Salvo Sottile è interessato ben altro per attaccare Bugalalla. Il giornalista di Rai 3 ha pubblicato una storia in cui scriveva: "Non solo non riesce a parlare senza leggere un foglietto, ma sentite il piglio con cui questa mitomane dice cose false sul nostro programma e si erge a oracolo della verità. Sì proprio lei quella delle truffe di Emme Team, di Onlyfans. L'esperta di pesci, salmoni e sardine oggi tenta la strada della critica tv. Pecccato che non sappia coniugare due verbi in croce". Da Onlyfans al riferimento ai “pesci” in dolce stil novo, Sottile ha poi aggiunto altre storie in cui sottolineava alcuni strafalcioni della ragazza, come “branchia” al posto di branca e “incastraggio”. Il Salvo furioso poi, ha ricondiviso alcuni scatti della youtuber e ha ripescato un articolo di Dagospia che si occupava di Bugalalla, accompagnandolo con un commento al veleno: “Dalle truffe di EmmeTeam e i nudi a pagamento su Onlyfans, a esperta di cronaca nera. Solo che nelle foto non parlava, ora parla e quando lo fa (solo se munita di fogliettino) dà lezioni di giornalismo agli altri e non azzecca un congiuntivo neanche per sbaglio”.

Questo è il trattamento riservato a Bugalalla, colpevole di aver messo in dubbio il lavoro della squadra di Sottile riguardo un audio tra Chiara Poggi e Alberto Stasi: i due recitavano? Era uno scherzo? O Chiara si stava davvero lamentando di essersi prestata a qualche richiesta del fidanzato? Non lo sappiamo; quello che sappiamo, è che la risposta di Sottile per rimarcare la professionalità del proprio team, è qualcosa di molto simile a un atteggiamento che, qualche rete più in là, ha fatto rimanere a casa Andrea Pucci.