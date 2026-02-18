Paolo Petrecca è il capolavoro di TeleMeloni: la telecronaca disastrosa è riuscita a oscurare l'evento, e ora piovono gli sfottò in tv (dopo Geppi, anche Luca e Paolo)

Grazie alla sua telecronaca da improvvisato, al direttore di Rai Sport è riuscito di far passare in secondo piano l'evento delle Olimpiadi. Questo disastro di TeleMeloni, di cui Petrecca è uno degli uomini di riferimento, si stima in uno stipendio di circa 217mila euro lordi, a cui si aggiungono consulenze esterne e assunzioni che hanno portato a un aumento del budget: Repubblica e Il Fatto Quotidiano avevano stimato un aumento di 640mila euro rispetto al 2024. Il tutto mentre l’azienda ha ordinato tagli da 2,5 milioni. Inoltre, al Processo del lunedì si è passati da 3 a 15 opinionisti in studio: a Massimo Tecca, l’ex calciatore Marco Tardelli e Mauro Bergonzi, si è aggiunta anche Sofia Orange, la giornalista sportiva di Sportitalia, conduttrice di Tv Calcio Mercato.

Paolo Petrecca è passato a Rai Sport a marzo 2025: dopo averne bocciato il piano editoriale, già a luglio la redazione proclamava lo stato di agitazione, denunciando un pesante clima di intimidazione. Prima era stato nominato direttore di Rai News, sostenuto da Fratelli d'Italia, dove aveva omesso la notizia di Lollobrigida che aveva fatto fermare il Frecciarossa, i fuorionda di Giambruno e aveva annunciato l'assoluzione del sottosegretario Andrea Delmastro (invece era la richiesta del pm): anche qui grande successo, sfiduciato dall'83% della sua redazione. Infine, il passaggio a RaiSport: è qui che ha avuto i riflettori che meritava. E infatti, imitazioni e sfottò fioccano.