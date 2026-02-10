L'affaire Petrecca si ingrossa e finisce sui giornali internazionali, che figura de m**a per l'Italia...

Se c’è qualcosa a cui Giorgia Meloni è sempre stata particolarmente attenta, è proprio l’attenzione dei giornali internazionali sull’Italia. Ecco, con queste Olimpiadi invernali, inevitabile non attirare sulla nostra cara Penisola i riflettori delle testate provenienti da ogni paese del mondo. Un’attenzione che già ha iniziato a farsi insistente da parte del Financial Times a proposito del caso Mps e che ora si trasferisce sulle piste da sci. Perché tutto fa brodo. Questo è al tempo stesso qualcosa di buono, ma pure di parecchio difficile da gestire perché, a partire dall’environment che circonda gli stadi, le piste e tutti i territori interessati da Milano-Cortina 2026, i giornalisti stranieri, dal The Guardian a Bild, fino ad arrivare al Washington Post o al New York Times, la descrizione che viene fatta dell’Italia è quella di un cantiere vivente. Le notizie sono come palle di neve che si trasformano in valanghe e pure la figuraccia di Paolo Petrecca si è fatta internazionale.