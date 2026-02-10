Da Fabrizio Corona con Falsissimo a ByoBlu su YouTube: per censurare qualcuno non devi chiudergli la bocca, ma l'account. Ma c'è un'alternativa all'impero Meta. Ecco quale

Non serve chiudere la bocca a qualcuno per metterlo a tacere. Basta chiudere l’account. Basta far sparire i suoi contenuti da un feed. Basta farlo affogare nell’irrilevanza. In un mondo in cui il dibattito pubblico passa quasi interamente da piattaforme private, dove l’informazione si muove dentro griglie invisibili, la censura non è più un atto violento, è un gesto amministrativo. Una notifica. Una policy. Un click. Strike! bum, bam. Fabrizio Corona è stato oscurato da Instagram e il suo account, oltre un milione di follower, cancellato da Meta con la motivazione di “violazioni ripetute degli standard della community”. Colpa della serie “Falsissimo” e di una causa per diffamazione. Il processo ancora non c’era. La sentenza nemmeno. Ma il silenzio era già esecutivo. Nessuna piattaforma pubblica. Nessun contraddittorio. Solo una porta chiusa da cui si esce senza nemmeno sapere bene chi l’ha chiusa. ByoBlu, il canale storico di Claudio Messora, è stato rimosso da YouTube dopo quattordici anni di attività. Tre strike per disinformazione medica e il canale sparisce, insieme a mezzo milione di iscritti. Nessuna possibilità di replica, nessuna revisione trasparente. È la piattaforma che decide cosa è vero e cosa no. Ma chi controlla la piattaforma? CasaPound e Forza Nuova bannate da Facebook e Instagram nel 2019 per “incitamento all’odio”. Decisione sacrosanta? Forse. Ma anche in questo caso, niente processo. Niente giustificazione pubblica. Un’azienda privata ha stabilito che certi contenuti non potevano più esistere. E un tribunale italiano, poco dopo, ha ordinato il ripristino di quelle pagine. A dimostrazione che perfino il diritto è rimasto fuori dal perimetro digitale. E non è solo un problema di periferia dell’impero. Trump bannato. Bolsonaro silenziato. David Icke rimosso. Andrew Tate oscurato. Alex Jones deplatformato. Kennedy Jr. cancellato da Instagram.

Una lunga lista di personaggi controversi quanto volete, molti tossici, altri solo scomodi. Alcuni pericolosi, altri solo fuori protocollo. Ma il punto non è il contenuto. La discussione sui contenuti sarebbe infinita, spostiamo la nostra attenzione sull'infrastruttura. È l’architettura della piattaforma che plasma la libertà, non la legge. E l’architettura è privata. Quello che accade in questi casi non è censura nel senso classico. È “content enforcement”. È “disattivazione per policy”. È “non conformità agli standard”. È un eufemismo dopo l’altro per dire che se non stai nel perimetro, sei fuori dal campo. Ma se il campo è tutto, se è lì che si costruisce la visibilità, la reputazione, la cittadinanza mediatica, allora l’esclusione diventa una condanna. Diventa silenzio coatto. La libertà di parola oggi non viene più negata in modo frontale. Le grandi piattaforme digitali hanno smesso da tempo di essere semplici strumenti di comunicazione. Sono diventate infrastrutture cognitive, luoghi in cui si forma l’opinione pubblica e si orienta il senso comune: i Ceo di queste aziende vanno a fare i Red Carpet con i politici, si fanno i selfie, fanno patti con il sistema. Lo fanno attraverso criteri opachi, regolamenti privati, policy che cambiano senza preavviso. Non rispondono a un elettorato, non sono vincolate da costituzioni, ma governano di fatto lo spazio pubblico.

È un potere enorme, tanto più pericoloso perché non viene mai nominato come tale. Il punto non è stabilire se le Big Tech siano buone o cattive. Il punto è che una concentrazione così estrema di utenti, dati, relazioni e attenzione produce inevitabilmente un’oligarchia del pensiero e non c’è Digital service act che tenga. Quando miliardi di persone comunicano all’interno di poche piattaforme centralizzate, chi controlla quelle piattaforme – direttamente o indirettamente – acquisisce un peso politico sproporzionato. Un peso che fa comodo anche alla politica, perché è più semplice dialogare, influenzare o fare pressione su pochi grandi attori che confrontarsi con una rete realmente distribuita e ingovernabile. Eppure non era questo il progetto originario del web. Ripetiamolo come un mantra: Internet nasce come non-territorio, come spazio senza centro, come ambiente punk e refrattario al controllo. Un ecosistema fatto di nodi, non di troni o tronisti. Un luogo dove il potere non poteva accumularsi facilmente perché l’architettura stessa lo impediva. Nel tempo abbiamo rinunciato a questa complessità in cambio della comodità, accettando che il web venisse progressivamente ricondotto dentro recinti proprietari. Abbiamo scambiato l’apertura con l’usabilità, la libertà con la semplificazione sempre per questa nostra tendenza ad essere umani, troppo umani.