"Ma quale Telemeloni, la Rai pecca di generosità". Da Petrecca a Pucci, parla Francesco Storace

Pier Giorgio Celli, ex direttore generale Rai quando al governo c’erano D’Alema e D’Amato, menziona su Avvenire di quando si relazionò con lei, all’epoca presidente della Commissione di vigilanza Rai, e descrive che fra voi c’era un limpidissimo rapporto. Cosa è cambiato da allora?

Stamattina ho scritto a Celli per ringraziarlo delle sue parole. Diciamo che all’epoca io non usavo quella posizione per ingerenze nelle politiche gestionali della Rai. Quella carica istituzionale serviva a me per poter criticare la Rai tutte le volte che era giusto farlo. Insomma, Celli ti compromette per farti chiudere la bocca. Per questo l’ho ringraziato di quel suo atteggiamento a sua volta limpido, perché così si fa. Non sempre è accaduto. Oggi c'è questa situazione di stallo perché purtroppo rispetto a ieri manca la politica. Oggi la politica è debole dato che non si riesce a tirar fuori un presidente della Rai. Mi pare incredibile quello che dice la legge, ci vuole la maggioranza qualificata, ma quale legge impone all’opposizione di non dare un presidente alla Rai?

Perché questi due terzi non si mettono d’accordo?

Secondo lei? Perché si pensa di poter imporre dalla minoranza le posizioni alla maggioranza. È una questione che davvero è abbastanza ridicola e diventata perché, insomma, bastava tantissimo tempo ormai eppure si preferisce questo andazzo. Per carità, a me che Marano continua a governare fa anche piacere, però c'è un punto che riguarda proprio il metodo.

Forse si tratta di un’opposizione anche interna alla maggioranza?

Forse alle forze di opposizione più che alle forze di maggioranza. La maggioranza non ha cambiato cavallo, anche se era quello su cui puntavano all’opposizione, ovvero che avrebbe continuato a fare sempre più uno senza mai accettare un nome. È una pagina brutta, ma è sbagliato dare la colpa alla maggioranza.