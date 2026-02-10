Andrea Pucci via da Mediaset per 'colpa' di Fabrizio Corona? L'indiscrezione: "C'è chi è stato fatto fuori per molto meno di così"

A prescindere da come la pensiate sulle sedicenti 'verità' tirate fuori da Corona e sperando che vi ricordiate sempre di prenderle come puro intrattenimento, livello (a questo punto compiante) fiction Ares, non è difficile immaginare che definire pubblicamente 'm*rda' l'azienda per cui si lavora non sia la più furba delle mosse possibili. E nemmeno supportarne il principale 'competitor' che già rompe i maroni abbastanza per conto suo, anzi con cui l'azienda ha in ballo svariate cause, tra cui una da 166 milioni di euro per danni vari ed eventuali. Provate a mandare al diavolo il vostro capo o a scrivere sui social che l'ufficio dove siete impiegati sia una cacca, al più tardi domattina vi ritrovereste almeno almeno richiamati se non proprio disoccupati sull'unghia.

Quindi la voce che ci è giunta sta in piedi, i programmi sulla carta affidati a Pucci da Pier Silvio Berlusconi in persona, ossia una serata speciale con la messa in onda di un suo show teatrale e 'altri progetti' previsti per lui, potrebbero saltare. Dovesse succedere davvero, qui di 'comico' ci sarà solo da vedere come il Signor Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riuscirà a parlare, comunque, di 'deriva illiberale della Sinistra'. Auguri a tutti, soprattutto a noialtri.