Abbiamo sentito in anteprima Hustle vol 2 di Capo Plaza, ma com’è? Lui sembra un antropologo strafatto di cocaina, per questo ci è piaciuto

Con quel rush di “gaìna” che precede la depressione del giorno dopo in postumi, parte come una bomba “Nasco e muoio un hustle”. Tipico pezzo adatto sia al finance-bro che pensa solo ai soldi e alla gnacchera, ma pure al ragazzino tossichello di periferia che non ha voglia di studiare e preferisce spacciare erba ai compagni di classe, indeciso se fare il salto di qualità e specializzarsi nel crimine oppure in ingegneria meccanica. “Larry Hoover”, poi, si apre con un verso particolare: “dai fai l’uomo che mi sembri una mezza tr**a”. Ecco qui immaginiamo, in fase di revisione dei testi, chi di competenza rivolgersi a Capo Plaza “dai, mezza checca non si può scrivere, meglio mezza tr**a. Avranno pure introdotto il nuovo codice Ateco per le professioniste in questione, però, sempre tr**e rimangono”. Non cascare nella trappola, Capo Plaza, “Trappala”! Avevo capito male il titolo. Eppure la trap è effettivamente una trappola mentale dovuta a traumi latenti. “Mamma guarda che sono una star. Con la guerra in testa. Pensando alla fresca”. Oppure alla “fessa”, ma non si può dire, e di nuovo “ma dai Capo, meglio la fresca!”. I soldi esistono per compensare ciò di cui non puoi parlare, i vuoti che non puoi colmare. La ricerca di approvazione da parte materna, poi, è un complesso di madre grosso così. Sarebbe interessante sottoporre queste parole ad uno psichiatra, chissà quali conclusioni ne trarrebbe. Però non c’è tempo per farlo, perché il ritmo del pezzo è serrato, velocissimo. “Non voglio feat. perché mi stanno sul c**o tutti”. Però poi le feat. nel pezzo ci stanno eccome, con Bresh, Tony Effe, e pure quel rapper brasiliano in “Tudo Bem”. Ma sì, sono solo degli sparring partner questi qua, delle comparse, perché Capo Plaza è il protagonista vero.