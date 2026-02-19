Quella volta che Umberto Eco, parlando dei critici, disse: “Cazzi loro!”. E su quel ragazzo che si spacciava per suo nipote per provarci con le ragazze

Se penso a Umberto Eco e al suo lucente peso specifico enciclopedico nella cultura italiana, un’uomo-enciclopedia, alto e basso, complessità e leggerezza, ironia e sguardo periscopico su ogni possibile realtà fenomenica, letteraria e oltre, mi torna subito in mente una persona che, anni fa, per farsi bello con le ragazze, sosteneva di essere nipote di Umberto Eco, di più, nipote prediletto, quindi in prospettiva, se non al presente, il suo sicuro erede morale. Ignoro quanto tale suggestivo, se non discutibile, espediente sia riuscito a farlo rimorchiare, a renderlo interessante, eroticamente attendibile, premiato infine al punto di concedergli il pieno diletto sessuale. Un’amica mi ha raccontato infatti, giuro, la sera in cui questa persona, con l’obiettivo scientifico di portarsela a letto, si presentò a lei con questo, diciamo patafisico, biglietto da visita: “Umberto Eco? Parliamo di mio zio”. Quasi un titolo di romanzo, meglio, di fiction, chissà se potrebbe essere addirittura lo spunto per una serie Netflix.

Personalmente, quando penso a Umberto Eco, provando ad andare oltre, non mi sovviene “Diario minimo”, cioè il volume che contiene la sua celeberrima “Fenomenologia di Mike Bongiorno” e forse neppure la recensione, se non ricordo male (si sappia che queste mie righe seguono il filo puntinato e talvolta accidentato della memoria, con i suoi vuoti e le sue dissolvenze), della Bibbia. Sempre se non rammento male, con straordinario spirito non meno patafisico, Eco immaginava che quel caposaldo delle cosiddette Sacre Scritture, con molta probabilità non avrebbe mai raggiunto la seconda edizione. Al contrario, quando penso a Umberto Eco, mi torna in mente un suo volume pubblicato inizialmente da Bompiani intitolato “Come si fa una tesi di laurea”, un manuale “tecnico”, imperdibile, salvavita per ogni laureando, cominciando dal più incapace, me compreso. Ignoro quante edizioni ne siano state fatte, so per certo che in tempi più recenti quel volume prezioso si trova nel catalogo de La Nave Di Teseo, che è anche il mio editore, in copertina un disegno di Saul Steinberg.