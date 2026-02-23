Travaglio percula Chanel Totti a Pechino Express col figlio dell’agente di Ilary Blasi solo per perculare il ministro Tajani: è tutto bellissimo

Chanel Totti gareggerà insieme a Filippo Laurino, amico d'infanzia che altri non è che il figlio del manager di mamma Ilary Blasi. I due quindi, attraverseranno presto l'Asia zaino in spalla sui nostri schermi: la loro coppia sarà quella dei Raccomandati. "È un nome che ci rappresenta, abbiamo usato l'autoironia. Se non ce lo diciamo da soli, ce lo diranno gli altri. Mi sento raccomandata -ha dichiarato la ragazza- fino a un certo punto, dopo il quale te la devi vedere tu. I miei non mi hanno mai spianato la strada, ci hanno sempre fatti sudare tutti”. Niente male per un'intervista rilasciata niente di meno che al Corriere della Sera, in procinto di essere protagonista in uno show televisivo alla tenera età di 19 anni, e tutto grazie solo al cognome.

Naturalmente la supercazzola non è sfuggita a Marco Travaglio, che ha subito individuato per la ragazza una carriera come prossima, papabile, Ministro degli Esteri. Nella sua rubrica infatti, Ma mi facci il piacere, il direttore del Fatto Quotidiano non ha perso occasione per accostare la dichiarazione della giovane Totti a una, ben più celebre, del Ministro Antonio Tajani.