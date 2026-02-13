Travaglio dove sei? I due principali opinionisti del Fatto sono pagati da Mediaset

Sembra ieri che Marco Travaglio tuonava contro il figlio durante uno scherzo delle Iene. Il traditore infatti, aveva finto di voler partecipare al Grande Fratello Vip, e il padre gli ricordava che lui era il direttore del Fatto Quotidiano. Un giornale che aveva dovuto fondare perché in ogni redazione in cui aveva lavorato, le aziende di Berlusconi cercavano di fargli terra bruciata intorno togliendo la pubblicità, oltre ad avere ben 40 cause totali con Mediaset e Fininvest in curriculum (lo scherzo risale al 2017).
Era un Marco Travaglio che fumava tantissimo, quello. Tra un “gentaglia”, un “personaggi orrendi” e un “feccia dell'Italia”, dava la definizione definitiva sul format: “un luogo dove le persone senza talento fanno notizia per la loro totale assenza di talento”. Definizione che poi, a pacchetto di sigarette dimezzato, diventava un “emette puzza anche dal video, quel programma lì”.
Chissà se starà fumando parecchio anche stavolta, il povero direttore del Fatto Quotidiano. Perché si ritrova di nuovo con non uno, ma ben due “figli” pagati da Mediaset: ma ora sul serio. Tra le firme della sua testata infatti, i due nomi più noti sono anche nomi sotto contratto Mediaset: Andrea Scanzi è opinionista a È sempre Cartabianca su Rete 4, mentre Selvaggia Lucarelli è in arrivo in un reality di Canale 5. La parte più divertente? Sì, il reality è proprio il Grande Fratello Vip.
La Lucarelli affiancherà Cesara Buonamici come opinionista in studio, per commentare le dinamiche della casa nell'edizione al via il prossimo marzo. In attesa di conferme ufficiali, la data dovrebbe essere martedì 17 marzo; la conduzione invece, è affidata a Ilary Blasi.
Per la firma del Fatto, si conclude dunque un corteggiamento iniziato già da tempo. Oltre ad alcuni interventi sporadici nel talk show di Bianca Berlinguer, il percorso di riavvicinamento della giornalista a Mediaset era iniziato lo scorso febbraio con l'intervista a Verissimo, per poi approdare a giugno nella settima puntata de L'Isola dei Famosi nelle vesti di opinionista per una sera. Una sorta di test in corsa, che poi avrebbe trovato conferma qualche mese dopo, quando era stata contattata per il Grande Fratello di Simona Ventura. In quell'occasione tuttavia, essendo tardi per poter realmente discutere la sua presenza nel programma, le trattative si erano fermate a uno stadio embrionale: così Selvaggia Lucarelli era tornata a Ballando con le Stelle, dove tra i concorrenti aveva trovato Barbara D'Urso. Ironia della sorte: colei che dopo la morte di Silvio Berlusconi è uscita dalla porta di Mediaset, proprio mentre la Lucarelli ci stava rientrando.
Andrea Scanzi è ospite di Bianca Berlinguer sin dai tempi di Cartabianca su Rai 3; con il cambio di rete, il giornalista del Fatto si è limitato a seguirla. La vera notizia invece è Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: la firma più virale del Fatto Quotidiano diventa anche uno dei nomi di punta dell'intrattenimento di Canale 5. Un cortocircuito piuttosto singolare, per la testata nata come più grande avversaria di Berlusconi e del berlusconismo. Quell'intrattenimento che nel famoso scherzo, Travaglio riteneva responsabile del “rincoglionimento di milioni di italiani”: ma si sa, i figli vanno lasciati liberi di scegliere, anche quando passano al nemico.
Di certo, in un'edizione dalla partenza tanto complessa, il nome di Selvaggia Lucarelli servirà a dare credibilità all'operazione e a tenere alta l'attenzione sul reality: perché se c'è qualcuno a cui le opinioni non mancano, quella è di certo Selvaggia Lucarellli.