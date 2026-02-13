Travaglio dove sei? I due principali opinionisti del Fatto sono pagati da Mediaset

Sembra ieri che Marco Travaglio tuonava contro il figlio durante uno scherzo delle Iene. Il traditore infatti, aveva finto di voler partecipare al Grande Fratello Vip, e il padre gli ricordava che lui era il direttore del Fatto Quotidiano. Un giornale che aveva dovuto fondare perché in ogni redazione in cui aveva lavorato, le aziende di Berlusconi cercavano di fargli terra bruciata intorno togliendo la pubblicità, oltre ad avere ben 40 cause totali con Mediaset e Fininvest in curriculum (lo scherzo risale al 2017).

Era un Marco Travaglio che fumava tantissimo, quello. Tra un “gentaglia”, un “personaggi orrendi” e un “feccia dell'Italia”, dava la definizione definitiva sul format: “un luogo dove le persone senza talento fanno notizia per la loro totale assenza di talento”. Definizione che poi, a pacchetto di sigarette dimezzato, diventava un “emette puzza anche dal video, quel programma lì”.

Chissà se starà fumando parecchio anche stavolta, il povero direttore del Fatto Quotidiano. Perché si ritrova di nuovo con non uno, ma ben due “figli” pagati da Mediaset: ma ora sul serio. Tra le firme della sua testata infatti, i due nomi più noti sono anche nomi sotto contratto Mediaset: Andrea Scanzi è opinionista a È sempre Cartabianca su Rete 4, mentre Selvaggia Lucarelli è in arrivo in un reality di Canale 5. La parte più divertente? Sì, il reality è proprio il Grande Fratello Vip.