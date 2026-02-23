Carlo Conti ne ha finalmente indovinata una (anzi due): Giorgia Cardinaletti e Ubaldo Pantani-Lapo a Sanremo sono i nomi che ci piacciono, e vi spieghiamo perché

Non è certo la prima volta che il Festival flirta con le giornaliste: solo negli ultimi anni ricordiamo Rula Jebreal, Diletta Leotta nell'indimenticabile monologo sulla bellezza che capita, e Francesca Fagnani, tutte nei Festival di Amadeus. La differenza con le colleghe, è che Giorgia Cardinaletti non è un personaggio: non ha la fama da “belva” né si è associata a temi particolari o all'annosa (e patetica) questione dell'essere troppo bella per essere credibile. Le manca anche il gossip, nonostante sia un'ex di Cesare Cremonini.

Del resto, quando Conti ha voluto un personaggio, ha chiamato Lapo. L'imitazione di Ubaldo Pantani infatti, anche lui assoldato in diretta durante l'ospitata domenicale a Che Tempo Che Fa, affiancherà i padroni di casa Carlo Conti e Laura Pausini, e la modella internazionale Irina Shayk.

In un palco affollato di co-conduttori, a Lapo toccherà la “quota comica” della serata: un'occasione che il talento comico e autorale di Ubaldo Pantani meritava, inspiegabilmente snobbato fino ad ora nonostante i tanti anni di carriera e risate. Basti pensare a Virginia Raffaele, con cui il sodalizio era stato sia artistico che sentimentale ai tempi di Quelli che il calcio: la Raffaele era già stata chiamata a Sanremo nel 2016 proprio da Carlo Conti, dove sarebbe tornata nel 2019 su chiamata di Claudio Baglioni. Al Festival di Conti, la Raffaele condusse nelle vesti delle sue maschere, da Carla Fracci a Donatella Versace: qualcosa di molto simile farà Ubaldo Pantani, dato che Carlo Conti ha specificamente chiesto la presenza di Lapo.

Ora a Pantani spetterà il compito più difficile: far ridere, che su quel palco che si rivolge a tanti pubblici diversi, è sempre il compito più ostico.

