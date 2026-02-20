Mancano pochi giorni all'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, e come accade già da tre anni, ecco che arriva quella precisa domenica dell'anno: quella in cui il conduttore di Sanremo, programma evento della Rai, passa da Fabio Fazio per promuoverlo su Nove.

A parte il cortocircuito per cui Fazio fino a un paio di stagioni televisive fa giocava in casa, la domanda è: perché mai a due giorni dal Festival, con l'evento caldissimo, l'uomo di punta della Rai si ritrova su Nove? Facile, perché dall'ottobre 2023, la Rai si è lasciata sfuggire l'unico contenitore di prima serata dove è possibile farlo. Perciò sia Amadeus insieme a Fiorello nel 2024, che Carlo Conti l'anno scorso e ora per l'edizione al via, sono passati dal loro ex collega di azienda. Che Tempo Che Fa infatti, al momento è il solo programma del prime time in cui si può andare per una promozione, dato che il resto della prima serata Rai è costituito da fiction, il sabato sera di The Voice (sabato 21 invece, puntata speciale de L'Eredità) e film: dove dovrebbe promuovere il Festival Carlo Conti, tra un bambino canterino e l'altro, oppure nel talk di Giletti, o tra un'inchiesta e l'altra di Ranucci?