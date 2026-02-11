Ma quanto spacca Fiorello? Imita Fabrizio Corona e Andrea Pucci e va virale sui social. Il vero one man show è su Radio 2

In televisione ad esempio, difficilmente avremmo potuto vedere l'imitazione di Fabrizio Corona: un po' a causa della trafila legale che si porta dietro, un po' perché in Rai manca un contenitore in cui ospitarla. Con La Pennicanza invece, Fiorello si prende tutto lo spazio di cui ha bisogno e, da fantasista qual è, fa le sue giocate.

Perciò mentre tutta Italia parlava di Fabrizio Corona scambiandolo per un vendicatore della verità, Fiorello ha iniziato a divertirsi tantissimo: prima lo ha chiamato in diretta, poi ha tirato fuori un'imitazione che fatto subito il giro dei profili social. Così non solo ha cavalcato il trend del momento, ma ne ha pure depotenziato il protagonista, ricordandoci che fuori dal suo canale YouTube, visto dall'esterno, del caso mediatico rimangono solo i manierismi dell'esposizione. E infatti, bingo: Corona se l'è presa, mandandogli un vocale indispettito che Fiorello ha ascoltato proprio in diretta radio.

Anche Andrea Pucci è passato da Radio 2. Non quello vero, ma il monologo con cui si sarebbe esibito all'Ariston, tra la presentazione di un'artista e l'altra: anche qui, imitazione viralissima e comicità di Pucci smontata in un paio di minuti. Poi ci è tornato sopra, stavolta però come Ignazio La Russa: "Pucci lascia Sanremo perché gli hanno dato del fascista e omofobo? Ma come, ti fanno i complimenti e tu abbandoni? Ma siamo matti?”