Tiziano Ferro super ospite è un altro déjà-vu del Sanremo di Carlo Conti: il Festival si avvicina, ma non scalda

Tiziano Ferro non ha certo bisogno di presentazioni: successo internazionale, conosciuto e amato da pubblico nazionalpopolare, stadi pieni a ogni tour. Una scelta questa di Conti, perfettamente in linea con quella di offrire a Laura Pausini il ruolo da co-conduttrice per tutte le serate festivaliere: due artisti dalle caratteristiche simli in quanto a popolarità, con la differenza che una non parteciperebbe come concorrente mentre l'altro dichiara di si, a patto di avere il brano giusto. Del resto, Ferro il co-conduttore l'ha già fatto: era il 2020, prima edizione della gestione Amadeus, il cantante era stato presenza fissa per tutta la durata dell'evento. Regalando al pubblico un medley dei suoi pezzi, omaggiato la musica italiana e, in particolare, ricordato Mia Martini esibendosi emozionatissimo in Almeno tu nell'universo.

Ecco perché, per quanto amato, l'annuncio di Ferro a Sanremo 2026 non scalda: lo abbiamo già visto all'opera durante la “settimana santa” televisiva, nemmeno tantissimi anni fa, dove ha dato tutto quello che poteva dare. Perciò sì, sarà un ritorno gradito su quel palco, ma non sufficiente a creare l'attesa per un evento che, quest'anno, sembra avvicinarsi senza grosse aspettative.

Stavolta il pretesto preso a motivo per avere Tiziano Ferro, è di tipo squisitamente sentimentale: dato che la prima volta che Xdono è stato eseguito su Rai 1 c'era proprio Carlo Conti, l'anniversario è l'occasione per chiudere il cerchio.