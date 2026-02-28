Intervista volante a Tinti e Rapone a Sanremo: “Il prossimo ospite a Tintoria? Valentino Rossi. Il nostro sogno? Invitare Daniele Luttazzi. Gesù Cristo andrebbe da Gazzoli, da noi verrebbe Giuda”

La prima domanda è: come state?

Rapone: Stanchi

Tinti: Stanchi ma contenti. Stefano solo stanco, io ci metto la contentezza. Se fai la media, siamo ok.

Qual è il vostro ca*are in discoteca? A questa ci teniamo.

Tinti: L'idea nasce perché la vergogna mi attrae, il disagio che si accompagna a un'esperienza inevitabile nella vita di un uomo e di una domanda. Quella domanda nasce perché io voglio il disagio. Il mio disagio, invece, risale a una dozzina di anni fa, a una festa al mare a L'Ultima Spiaggia, uno stabilimento balneare maremmano in cui c'erano solo due bagni. In discoteca, una fila di persone toscane e romane, quindi il peggio del peggio d'Italia: mi sono detto che non ce la faccio, così sono andato dietro il parcheggio, aggrappato a una siepe, mentre passavano le macchine, e io disperato che sudavo. Quella di Rapone invece, è segreta...

Questa però non è l'unica domanda fissa che fate agli ospiti: quali sono quelle che regalano perle?

Tinti: In realtà questa è quella che è diventata più virale e iconica.

Voi due siete come Luca e Paolo che, fuori lavoro, non hanno rapporti?

Tinti: No, no, noi fuori dal lavoro ci parliamo; solo che ormai, fuori dal lavoro, rimangono venti minuti al mese. Ma siamo amici fuori dal podcast.

Ma un filmetto di Natale? Lo fareste un cinepanettone?

Tinti: Sì, però noi siamo due Boldi e ci manca il nostro De Sica.

E chi può essere?

Tinti: Noi cerchiamo il nostro De Sica, ma solo Christian De Sica può essere Christian De Sica.