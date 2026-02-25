Ma davvero pur di fare polemica politica, vi attaccate alle parole di Gianna Pratesi, l'attivista di 105 anni ospitata da Conti a Sanremo?

A 80 anni di distanza dal referendum in cui gli italiani scelsero la repubblica alla monarchia, la prima volta che le donne votavano, Carlo Conti ha deciso di invitare sul palco dell'Ariston Gianna Pratesi. Nata nel 1920, originaria di Chiavari, la signora è arrivata al Festival con tutta la sua storia sulle spalle: Conti l'ha presentata come esempio per i giovani, per capire che quello che abbiamo oggi è stata la conquista di tante persone, che hanno anche perso la vita per noi.

Partita per la Scozia a 28 anni insieme alla sorella, dopo la morte dei genitori, lì ha aperto una gelateria che ha gestito per vent'anni insieme al marito, per poi tornare in Liguria. Pittrice, lettrice di tre quotidiani al giorno, Carlo Conti le ha chiesto cosa consiglierebbe ai giovani: “non dovrebbero essere severi con gli altri: dovrebbero capire com'è la vita, non arrabbiarsi subito e fare cose sceme. Bisogna volere bene”, ha risposto lei.

È però quando il conduttore e direttore artistico le ha domandato cosa avesse votato, che la signora Pratesi ha avuto il suo picco: il risveglio della coscienza civile. Ha risposto che a casa sua non avevano avuto dubbi perché erano tutti di sinistra, scatenando le risate di Carlo Conti e del pubblico dell'Ariston, che probabilmente avranno immaginato Ignazio La Russa davanti allo schermo ad attendere il “gesto riparatore” di Conti verso Andrea Pucci.