Masini e Fedez "culodritto" a Sanremo: dall’uva rubata al minibar, siamo padri nudi e spezzati (dal “male necessario”)

Si può guardare Sanremo e, di colpo, ritrovarsi con l’angoscia di essere anime spezzate che hanno trasmesso fratture. E poi con quell’angoscia lì andarci pure a letto violentandola e violentandosi pensando – quasi con l’intento vigliacco di controbilanciare – a tutte le volte che hai ammesso a te stesso di aver voluto scrivere una cosa sola tra tutte quelle che hanno scritto gli altri: Culodritto, di Francesco Guccini. La verità? Quella roba lì non si può scrivere più. Sicuramente perché di Guccini ce ne è uno solo, ma pure perché 40 anni sono una eternità e anche Guccini, scrivendo non troppi anni fa “E un giorno”, ha certificato che non ci sono più i padri di una volta. Non perché non vogliono, ma perché non possono. Sono quelle robe che sai. Che te le porti dentro ignorandole. Ma fino a che, appunto, la testa non ti porta a cercare un collegamento mentre le orecchie ascoltano una canzone: “Male necessario”, di Masini e Fedez. Sì, qui due, in qualche modo, hanno riscritto “Culodritto”. Solo che hanno dovuto farlo da distesi. Spezzati. E richiedenti perdono. Masini i figli non li ha nemmeno, Fedez sì, ma c’entrano niente le persone e meno che mai i due artisti. Qua, signori, la faccenda è più grande: c’è stato un tempo in cui un padre poteva permettersi di essere verticale. Imperfetto. Colpevole. Ma verticale: radicato nella terra e teso verso il cielo, come una vite antica che conosce il “sapore dell’uva e la fatica del filare in cui andare a rubarla”. In “Culodritto” di Francesco Guccini, la paternità è ancora un ponte romano: regge il peso della storia e consente il passaggio verso il futuro. Quarant’anni dopo, nella stanza d’albergo di “Male Necessario” cantata da Marco Masini e Fedez, il padre non è più un ponte. Ma un uomo seduto sul letto disfatto, che guarda il soffitto e chiede scusa. Non perché abbia tradito, ma perché è umano. E l’umanità, oggi, è qualcosa per cui bisogna scusarsi.