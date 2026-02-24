Ma lo avete visto La Russa che chiede l'intervento riparatore per Pucci a Sanremo? Conti continua a smarcarsi dalla politica, ma la destra lo rincorre. E ora arriva pure il comunicato (in forma di storia su Instagram) di Giorgia Meloni

Potrebbe essere l'inizio di un film, invece è proprio così che è andata. Carlo Conti si affanna a ripetere che lui di ingerenze non ne ha avute, che i giornalisti una volta lo etichettano come renziano e una come meloniano; che figuriamoci, la politica ha di meglio da fare che pensare alle canzonette. Invece, spoiler: la politica alle canzonette ci pensa eccome. La Russa per esempio, continua a non darsi pace per Andrea Pucci e a parlare di Sanremo, lanciando a Conti un messaggio ben preciso: risolva la spinosa questione; ci sono tanti modi, trovi quello più consono. Così, se avevamo creduto a Carlo Conti, adesso la questione delle pressioni politiche che non sono arrivate, risulta parecchio più dubbia: specie perché La Russa parla di “presenza riparatoria”, come se il ritiro del comico fosse un oltraggio alla pubblica morale d'altri tempi. Ma soprattutto: cosa farà ora Conti davanti a questo messaggio per niente velato? Oltre a infastidirsi, dato che è l'esatta contraddizione di quello che lui va proclamando da giorni.

Del resto, anche la stessa Giorgia Meloni ha sentito il bisogno di smentire la notizia del suo invito a Sanremo, prima attraverso nota di Palazzo Chigi, poi dai suoi profili social perché il conduttore sarebbe stato “incalzato” dai giornalisti durante la conferenza. “A questo punto conviene ricordare che il FantaSanremo è un gioco divertente per gli appassionati del Festival. Le notizie, invece, dovrebbero restare nel mondo reale”, ha scritto la Meloni in una storia Instagram. E ancora: “Nel frattempo io continuo a fare il mio lavoro. E sono sicura che Sanremo saprà brillare senza ospiti immaginari. Perché è la più grande festa della musica italiana, e non serve infilarci a forza la polemica politica”.