Non solo Santanché, Delmastro e Bartolozzi: a destra saltano pure i programmi televisivi sovranisti. Rai 2 cancella il nuovo talk (che voleva affidare a Brachino)

Proprio Tommaso Cerno, in base ai retroscena pubblicati da Dagospia lo scorso gennaio, sarebbe dovuto essere uno degli ospiti del talk; il programma si preannunciava un vero e proprio talk sovranista, annoverando nomi come, oltre a Cerno, Hoara Borselli e Mario Sechi nel parterre di opinionisti in studio. Nelle intenzioni iniziali inoltre, l'idea era quella di affidare la conduzione a Claudio Brachino, ex volto Mediaset; la partenza era prevista a inizio marzo, mese in cui si sarebbe svolto il referendum sulla giustizia e mese in cui è anche partita la striscia di Tommaso Cerno.

In un secondo momento però, Brachino avrebbe declinato l'offerta e, in attesa di trovargli un sostituto, il progetto è stato posticipato a maggio. Il secondo nome ad essere preso in considerazione è stato quello di, lo scrive ancora Dagospia, Roberto Inciocchi, conduttore di Agorà stimato da Fratelli d'Italia. Ma di nuovo, nessuna fumata bianca: Inciocchi avrebbe detto di no, deciso preferendo rimanere appunto ad Agorà.

Alla fine, i vertici hanno abbandonato l'idea di un talk show per Rai 2. Curiosa coincidenza, la notizia arriva dopo la vittoria del no al referendum: dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanché, si è dimessa pure TeleMeloni.