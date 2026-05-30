Il Festival della Tv di Dogliani è un'anteprima? Giordano intervista Cairo: "Ho preso La7 con Lerner e Santoro, l'ho addolcita. Lascio molta libertà ai miei direttori e ai miei conduttori". La politica? No, ma "qualche sondaggio"...

Una prima manovra di avvicinamento? In fondo il giornalista è stato spesso ospite a La7; nell'ultimo anno inoltre, per lasciare spazio a RealPolitik di Tommaso Labate, si è visto spostare il suo programma dal mercoledì alla domenica; inoltre, il 10 maggio, era stato stoppato per mandare in onda il Clasico, il match tra Barcellona e Real Madrid. In entrambi i casi, il giornalista non aveva gradito affatto.

A Dogliani Mario Giordano ha intervistato proprio Urbano Cairo, presidente di RCS nonché proprietario di La7. A Cairo Giordano ha chiesto se avesse pensato di entrare in politica: no, ma in passato qualche sondaggio è stato commissionato. E anche con buoni risultati.

Una tv militante? "Identificarsi nella storia di una tv - ha risposto l'imprenditore - è fondamentale, quando ho preso La7 c’erano volti come Lerner e Santoro: nel tempo l’ho addolcita con programmi di approfondimento come quello di Cazzullo o di Augias, ma in generale mi pare azzardato parlare di conduttori bolscevichi a La7". In fondo, "nella tv di oggi ci sono molte reti che appoggiano il governo: penso che in fondo ci sia la mano invisibile di Adam Smith che autoregola il mercato televisivo per offrire agli spettatori una pluralità di idee".

Ma è qui il passaggio fors epiù significativo dell'intervista, considerando che a porre le domande è Giordano: "Lascio molta libertà ai miei direttori e ai miei conduttori, non intervengo mai. E infatti il Corriere non mi pare abbia una linea editoriale simile a La7. Io sono per una dialettica di equilibrio: credo che un programma con un bello scambio di idee sia più gradevole". Insomma: se Mario Giordano ci volesse fare un pensierino, su quei lidi troverebbe la libertà.