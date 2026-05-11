Paolo Del Debbio, non mollare! Ma davvero il giornalista sarebbe furioso e vorrebbe andarsene da Mediaset? Lui smentisce, ma su Bianca Berlinguer...

Secondo quanto scritto da Carmelo Caruso sul Foglio infatti, la Berlinguer riscuoterebbe le simpatie dell'azienda nonostante le ultime vicende: sia gli ascolti di È sempre Cartabianca ai minimi storici, scesi addirittura al 2,8% di share nella puntata di martedì 5 maggio, che l'ira di Nordio contro la giornalista, a causa delle parole di Sigfrido Ranucci mentre era ospite nel suo talk. In quell'occasione infatti, il conduttore di Report aveva detto di di avere una testimonianza, ancora da verificare, secondo cui il ministro Nordio era stato ospite in Uruguay nel ranch del compagno di Nicole Minetti. A quel punto, il Ministro della Giustizia aveva telefonato in diretta, per poi procedere per vie legali quando la Berlinguer non si è né dissociata da Ranucci durante la puntata, né si è scusata in un secondo momento.

Alla luce di questi precedenti, Del Debbio sarebbe molto scontento e quando dice che non capisce più il mondo, in realtà si riferirebbe al suo mondo, cioè Mediaset. Addirittura starebbe valutando di lasciare tutto; intenzione prontamente smentita da Del Debbio.

Tuttavia, è un fatto che il giornalista abbia duramente criticato su La Verità la decisione di convocare Tajani nella sede Mediaset a Cologno Monzese, esponendosi contro i vertici dell'azienda, a cui si rimproverava l'inopportunità dell'incontro: sia perché ne andava dell'autonomia politica di Tajani, sia per via del delicata incarico di Ministro degli Esteri che Tajani ricopre. Un editoriale dunque, che aveva lasciato intuire una certa frattura con i Berlusconi, e che non può tornare in mente leggendo l'articolo de Il Foglio.