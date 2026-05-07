Ranucci ha rotto la maggioranza? Il ministro Nordio non denuncia il giornalista di Report ma Mediaset dei Berlusconi (Forza Italia)

Alla fine Ranucci fa il danno e a beccarsi la beffa sono i Berlusconi. Il conduttore di Report va in trasferta - su Mediaset - spara una notizia inventata su Nordio e se ne va. Il ministro telefona su tutte le furie e smentisce, la figuraccia è fatta e Ranucci - tornato a casa da mamma Rai - si “cosparge il capo di cenere”. Alla fine Nordio non denuncerà il reo, che a modo suo si è scusato, ma i favoreggiatori, Mediaset e Bianca Berlinguer, che lo hanno ospitato senza dissociarsi. Secondo Il Fatto Quotidiano sono andate avanti incessanti trattative tra i vertici del ministero e gli alti dirigenti di Piersilvio. Il ministro vuole le scuse, ma Bianca Berlinguer ha “Cartabianca” dalla prorietà e decide di non farle. Del resto, non poteva certo spegnere la telecamera in diretta a Ranucci, ma il tema piuttosto è un altro.