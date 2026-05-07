Delitto di Garlasco: indagine verso la chiusura, presto la notifica. Ecco come (e perchè) Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi

Stanotte Bugalalla su youtube ha pubblicato un video in cui ricostruisce accuratamente tutta la sequenza dei fatti e stamattina Carmelo Pisa su Repubblica stila una sintesi precisa di quanto sarebbe accaduto in quel tragico mattino del 13 agosto 2007. Prima la telefonata del fidanzato Alberto Stasi alle 9 e 45. Secondo l’anatomopatologa Cristina Cattaneo il momento esatto in cui Chiara Poggi stava morendo massacrata una mezz’ora dopo la colazione da Andrea Sempio che l’avrebbe sorpresa appena sveglia e in pantaloncini. Questa la ricostruzione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e la Bpa del Ris di Cagliari. Le intenzioni? Un approccio sessuale, fallito. Lo stesso di cui parlano le intercettazioni del suo soliloquio. Una ricostruzione contestata dall’avvocata e amica di Sempio, Angela Taccia che ha spiegato ieri davanti alla procura di Pavia, intercettata dai giornalisti nel pomeriggio. Non è ancora certo il modo in cui Sempio avrebbe raggiunto l’abitazione di Chiara Poggi di via Pascoli in un’afosa e deserta Garlasco. Le cose, ad ogni modo, sarebbero degenerate subito. L’aggressione davanti al divano, il primo colpo a mani nude al viso di Chiara che tenta di fuggire, ma viene raggiunta dall’aggressore, cade a terra e urta il porta vaso e viene colpita a più riprese sul cranio. L’arma utilizzata il martello mancante da casa Poggi. L’assassino stampa la sua mano nel fango quando la vittima cade a terra. Traccia scartata dal Ris di Parma comandato dal colonnello Luciano Garofano. Chiara Poggi tenta di liberarsi dalla stretta alle caviglie durante il trascinamento e di raggiungere il telefono, sul mobiletto, ma subisce altri colpi frontali che la tramortiscono. Sui gradini delle scale che conducono alla cantina i colpi letali, precisamente sul quarto. L’assassino poggia la mano sinistra sullo spigolo del muro e mentre il corpo cade giù scivolando l’assassino risale per poi, dopo un lavaggio nel lavandino della cucina, fuggire per le campagne.