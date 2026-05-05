Delitto di Garlasco: dal depistaggio delle Cappa ai giornalisti alla perizia su Andrea Sempio fino alla vera rabona di Napoleone. Noi c'eravamo ed ecco tutto quel che è successo...

“È dall’inizio di tutta questa storia che la procura ci sta portando a spasso”, commenta amaro un cronista. “Ma forse c’è una terza entrata”. Due cronisti si allontanano per investigare. Svoltato l’angolo c’è una porticina con dei citofoni che dà sulle case dei militari all’interno della caserma Montebello. Svoltando ancora l’angolo c’è un cancello in via Macchiavelli che dà sull’entrata di un parcheggio sotterraneo e su un cancelletto in metallo che dà sulla procura. A mano a mano altri giornalisti si raccolgono davanti all’entrata. “Che auto ha Paola Cappa?” Pare una smart scura. “Ma no, una Yaris rossa”. Ecco una smart che si ferma. Finestrino abbassato, musica tecno a palla e avambraccio magro e tatuato appoggiato sulla portiera. “Ci son le Cappa di Garlasco eh?” domanda divertito il tipo da dentro l’auto. Sulla quarantina, è sorridente in maglietta a maniche corte, denti anneriti dal fumo, capelli corti e scuri un po’ unti e l’orecchio forato da un orecchino. “Eh sì, ma tu le hai viste?”. Il tipo pare non capire, la musica tecno non gli permette di udire le nostre parole. “Grandi, forza” e agita il pugno in segno di vittoria e se ne va. Passa del tempo, ma niente. Saranno le due ormai. Un tassista imbocca la via molto lentamente. C’è una donna sui sedili posteriori. “Non vi avvicinate, vado io, se no si spaventa”. Si avventura la cronista guardinga come un agente segreto, scruta dentro la macchina. Torna indietro. Non è lei. “Signora, mi scusi, ma perché lei non è Stefania Cappa? Ce lo vuole spiegare? Cosa ci fa qui? È parte di questo gigantesco depistaggio ordito dalla procura?”. Ma io, veramente… Si scherza, signora, arrivederci. Una sagoma in lontananza si avvicina. È una dei nostri. Viene a portarci qualche buona nuova. “Paola ha finito ed è uscita e Stefania è già entrata”. Sempre dal passo carraio? “Sì, però nessuno le ha viste”. Come fai a saperlo allora? Andiamo a vedere. Ma in viale Monti non c’è niente da vedere. Le telecamere delle varie testate continuano a sparaflashare e a passare i raggi x ogni singola vettura. Niente. Le Cappa, i carabinieri e Napoleone ci hanno fregati. Tre ore di interrogatorio a testa. Nella media. Ma che si saranno detti? “Dopo la convocazione di Andrea Sempio e di Marco Poggi non potevano non sentirle come persone informate sui fatti”. Sono state sentite separatamente. Non è da escludere che Napoleone abbia sulle mani anche dell’altro oltre all’omicidio di Chiara Poggi. C’è tutta l’inchiesta sulla corruzione in corso a Brescia. E chi lo sa, è un mistero dentro il mistero più pasticciato d’Italia, una serie tv nella quale occorre non perdersi nemmeno una puntata. La prossima sarà domattina in procura a Pavia, dove Sempio non aprirà bocca e forse qualcosa trapelerà a proposito di Marco Poggi. I due verranno auditi in contemporanea per evitare che comunichino l’un l’altro.