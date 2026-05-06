Delitto di Garlasco: i video di Chiara e Alberto, gli audio e “quello che trapela” nel giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi in Procura a Pavia

Le quattro ore, tra tempi fisiologici e verbalizzazioni, se si va a stringere, non sono neanche tante, ma nemmeno poche. E, semmai, raccontano di tempi diversi per le chiusure delle indagini, che sono, e al momento restano, tutte sulle spalle di Andrea Sempio. Quello stesso Sempio che, secondo quanto riferito da Lapresse, avrebbe incassato in mattinata anche la fiducia cieca di Marco Poggi, fratello di Chiara e suo amico, che oggi è stato ascoltato a sua volta nelle stesse stanze della Procura della Repubblica di Pavia. Lo avrebbe fatto, sempre secondo quanto riferisce Lapresse, parlando anche di genetica e di come non abbia valore per lui quell’aplotipo Y ritrovato sulle unghie di sua sorella e compatibile con la line maschile dei Sempio. Pare però che gli inquirenti gli abbiano comunque fatto ascoltare alcune intercettazioni di Andrea e, soprattutto, gli avrebbero chiesto conto dei filmini privati che Alberto e Chiara avevano registrato e poi salvato sul PC di casa Poggi. “Mai visti quei video insieme a Andrea Sempio” – sarebbe stata la risposta. Alcune fresche indiscrezioni parlano di una versione differente. La solida fiducia di Marco Poggi nei confronti del suo amico, però, dopo aver ascoltato il soliloquio di Sempio, sarebbe in qualche modo venuta meno. La vera domanda che resta, quindi, è una sola: e adesso? Bisognerà aspettare e non c’è davvero risposta più giusta, neanche per chi – come chi fa il nostro mestiere – vorrebbe avere sempre qualche novità da raccontare.