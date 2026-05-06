Il Financial Times stronca Milano: “Prezzi delle case più care che a Londra e stipendi stagnanti”. E adesso sono caz*i

Cosa sta succedendo a Milano? Si è trasformata in una città europea, forse nella “città più europea d'Italia”, come sottolinea il Financial Times. Lo skyline è stato rinnovato dal parco CityLife, scintillanti palazzoni progettati da architetti di fama mondiale (gente come Zaha Hadid, Arata Isozaki e Daniel Libeskind) si sono moltiplicati, mentre i grandi fondi d'investimento come Hines e Blackstone hanno fatto shopping di edifici da destinare a lussuosi progetti residenziali. Il progresso meneghino ha attraversato le piazze devastate dalla guerra degli anni '40, la frenesia edilizia degli anni '50, l'era della Fiat Cinquecento e il secondo boom economico degli anni '80, ossia quello che ha inaugurato l'apice post industriale di Milano, trasformandola in un fiorente centro di moda e design. Attenzione però, perché tutto questo ha generato un effetto perverso ben evidenziato dal richiamato Financial Times: nell'ultimo decennio i prezzi delle case sono aumentati del 57%, con gli affitti cresciuti del 70% dal 2018 a oggi. Problema non da poco: gli stipendi italiani sono stagnanti da decenni e, sempre a Milano, il rapporto tra il prezzo delle case e il reddito, un indicatore comune di accessibilità economica degli alloggi, è diventato peggiore di quello di Londra.