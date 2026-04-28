Ma perché nessuno parla dell'inchiesta su Milan, Inter e il Comune per la vendita di San Siro? Scandalo vero o è l'ennesima bolla giudiziaria?

La procura di Milano sembra essersi particolarmente appassionata al calcio. Lo scandalo che coinvolge il mondo degli arbitri, quello sulla vita notturna dei calciatori, ma c'è un'altra inchiesta di cui si sta parlando poco. È quella che coinvolge il Comune di Milano e le società di Milan e Inter in merito alla compravendita da parte di queste dello stadio di San Siro e dell'area circostante. L'indagine è scaturita della più ampia inchiesta sull'urbanistica di Milano e sulla presunta commistione fra gli interessi pubblici e quelli privati teorizzata dalla procura.

Al centro di questo filone c'è San Siro, la Scala del calcio, il tempio del pallone meneghino e il tentativo di farlo rinascere e sopravvivere. L'attuale stadio infatti è ormai assimilabile a un pezzo da museo, bellissimo sì, ma vetusto rispetto agli standard dei grandi stadi europei. Le esigenze delle squadre sono cambiate, e l'attuale San Siro non è più in grado di stare al passo. Per questo motivo, già da qualche anno, Milan e Inter hanno iniziato a guardarsi intorno. San Donato, Rozzano, le due squadre di Milano fuori da Milano, un paradosso che per un periodo è sembrato concretizzarsi. Poi la fumata bianca, nel 2021 il Comune, Milan e Inter trovano l'intesa, nel 2025 firmano il rogito che ufficializza il passaggio di mano del Meazza e dei diritti edificatori dal Comune di Milano ai due club.