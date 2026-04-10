Beppe Sala è il “Giano Bifronte” di Milano? Gianni Barbacetto sul Fatto spiega il doppio volto del Comune nelle indagini sull’urbanistica: “Il sindaco starà con i milanesi o i costruttori?”

“Eppure non si è costituita ‘parte civile’”, continua Barbacetto, “per far valere i diritti dei cittadini che rappresenta e, in caso di condanne, ricevere il risarcimento dei danni subiti dalla città”. In un altro procedimento, quello sulla Torre Milano di via Stresa, “Antonello Mandarano, capo dell’Avvocatura del Comune, ha depositato una memoria di 35 pagine in cui si schiera apertamente dalla parte degli imputati”. Poi, “la svolta”: la gup Alessandra Di Fazio, che ancora non si è espressa sul rinvio a giudizio, “ha detto di sì a un gruppo di cittadini che, rappresentati dall’avvocata Veronica Dini, chiedevano di essere ammessi come parte civile ‘in sostituzione’ del Comune”. L’avvocata Dini ha fatto riferimento all’articolo 9 della legge 267 che prevede “che i cittadini possano entrare in campo al posto dell’amministrazione inerte, distratta o traditrice”. Altro colpo di scena: “L’avvocato del Comune presente in aula ha chiesto alla giudice tempo per decidere cosa fare”. Eccolo qui il problema del Comune, che “se non si costituisce parte civile, avrà una pattuglia combattiva di cittadini” schierati con la Procura “che sarà parte civile al suo posto, sostenendo le ragioni dei milanesi danneggiati da Grattacielo Selvaggio”. E in quel caso, dice Barbacetto, “sarà a tutti chiaro che il Comune sta invece a fianco di chi è accusato di aver violato le norme urbanistiche e sottratto milioni di euro ai cittadini”, dato che i costruttori pagano meno oneri d’urbanizzazione e monetizzazioni degli standard facendo passare i nuovi edifici come ristrutturazioni. Se al contrario dovesse costituirsi parte civile, “la giunta scalzerà il gruppo di cittadini già scesi in pista, li estrometterà dal processo e dovrà far sentire la sua voce in aula”. Da qui le domande: “Giano Bifronte con quale voce parlerà? Quella dei milanesi danneggiati dalla bulimia immobiliare che negli ultimi anni ha fatto schizzare in alto il costo della vita e dell’abitare e ha espulso dalla città 400 mila abitanti? O quella dei costruttori e dei fondi immobiliari che hanno realizzato enormi profitti e privato la città di 1,5 miliardi di oneri d’urbanizzazione e monetizzazioni degli standard che dovevano essere impiegati per dare a Milano servizi, verde, asili nido?”