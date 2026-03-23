Il Como spende troppo ed è in perdita? Ziliani sul Fatto fa il bilancio alla Serie A: “Tutti i top club italiani hanno un accordo con la Uefa”. E la Juve ha “i conti più disastrati del reame. Verrà sanzionata”

Che fastidio questo Como, canterebbe Ditonellapiaga se fosse commentatrice di Serie A. La squadra del guru Cesc Fabregas è in piena lotta Champions, anzi è quasi favorita rispetto alle contendenti. Ha meno pressione, giocatori giovani e motivati, il secondo miglior marcatore del campionato e una struttura societaria solida. Il Como può anche permettersi di non centrare il piazzamento tra le grandi d’Europa, le altre no. Il confronto tra la situazione economica dei lariani e delle competitor li fa Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano. Il Como, scrive Ziliani, “se andrà in Europa, hanno scritto all'unisono, dovrà scontrarsi con le regole del Fair Play Finanziario Uefa; e poiché dal giorno del ritorno in A ha fatto il passo più lungo della gamba spendendo soldi in eccesso, saranno cavoli amari. Rispetto alle perdite ammesse dall'Uefa, il Como è fuori di 75 milioni; dovrà dunque firmare un Settlement Agreement, cioè un accordo che definisca un piano di rientro di due, tre o quattro anni. Ben gli sta. Non è così che ci si comporta a corte”. Tutto giusto, “peccato che sotto Settlement Agreement, a parte Napoli e Atalanta, ci siano oggi tutti i top club italiani”.