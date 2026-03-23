23 marzo 2026

Il Como spende troppo ed è in perdita? Ziliani sul Fatto fa il bilancio alla Serie A: “Tutti i top club italiani hanno un accordo con la Uefa”. E la Juve ha “i conti più disastrati del reame. Verrà sanzionata”

23 marzo 2026

Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano guarda ai bilanci della Serie A. Mentre tutti criticano il Como per le perdite, Ziliani sottolinea che tutti i club italiani hanno un Settlement Agreement con la Uefa. Se la squadra di Cesc Fabregas dovesse andare in Europa, troverebbe un accordo come gli altri. “Tutti guardano il dito (il Como) invece della luna (la Juventus)”: sono i bianconeri, per Ziliani, quelli con “i conti più disastrati del reame”

Foto: Ansa

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Che fastidio questo Como, canterebbe Ditonellapiaga se fosse commentatrice di Serie A. La squadra del guru Cesc Fabregas è in piena lotta Champions, anzi è quasi favorita rispetto alle contendenti. Ha meno pressione, giocatori giovani e motivati, il secondo miglior marcatore del campionato e una struttura societaria solida. Il Como può anche permettersi di non centrare il piazzamento tra le grandi d’Europa, le altre no. Il confronto tra la situazione economica dei lariani e delle competitor li fa Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano. Il Como, scrive Ziliani, “se andrà in Europa, hanno scritto all'unisono, dovrà scontrarsi con le regole del Fair Play Finanziario Uefa; e poiché dal giorno del ritorno in A ha fatto il passo più lungo della gamba spendendo soldi in eccesso, saranno cavoli amari. Rispetto alle perdite ammesse dall'Uefa, il Como è fuori di 75 milioni; dovrà dunque firmare un Settlement Agreement, cioè un accordo che definisca un piano di rientro di due, tre o quattro anni. Ben gli sta. Non è così che ci si comporta a corte”. Tutto giusto, “peccato che sotto Settlement Agreement, a parte Napoli e Atalanta, ci siano oggi tutti i top club italiani”.

Fabregas, allenatore del Como
Fabregas, allenatore del Como Ansa

Il Como sarebbe solo una tra le tante a sottoscrivere un accordo sul debito. “C'è il Milan che è stato esemplare nel ripianare il rosso e potrà uscirne; c’è l'Inter che sia pure con più fatica dovrebbe ottenere il nulla osta; c'è la Roma che invece è ancora nei guai”. C’è pure la Juventus, “che avendo i conti più disastrati del reame, aveva firmato un Settlement Agreement con Nyon salvo poi a distanza di un anno vederselo stracciare in faccia: l'Uefa aveva appurato che i bilanci degli ultimi 5 anni erano falsati, che la Juventus era ricorsa a imbrogli di ogni tipo e per questo l'aveva punita con la sanzione massima, la squalifica dalle coppe per un anno, caso unico in Europa”. La Juventus è poi rientrata nel giro europeo “a distanza di un anno con bilanci a tal punto dissestati (381 milioni di perdite nel triennio contro i 60 massimi concessi dall'Uefa) da finire nuovamente sotto procedimento disciplinare. A fine maggio l'attendono un nuovo Settlement Agreement e sanzioni sia economiche che sportive certe. Naturalmente, nessuno osa parlarne. E tutti guardano il dito (il Como) invece della luna (la Juventus)”.

Paolo Ziliani &quot;fa i conti&quot; alla Juventus
Paolo Ziliani "fa i conti" alla Juventus Ansa

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