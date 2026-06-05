Ma perché la Federtennis (finanziata in parte da denaro pubblico) decide di scendere in campo per salvare La Stampa (privato)? La risposta è più complessa del previsto, c’entrano Sechi-Angelucci, Chiara Appendino e un braccio di ferro con il governo

Al centro di tutto c'è Angelo Binaghi, sovrano assoluto della Federtennis ininterrottamente dal 2001. Da lui arriva la scelta di investire, attraverso la media company della federazione Sportcast, 5 milioni di euro per acquistare il 6,7 per cento della Sae, holding a cui da pochissimo è passato il controllo de La Stampa e che già controlla altri giornali locali in tutta Italia. Alla domanda lui ha risposto che la scelta arriva per "rendere il tennis più popolare anche sulla carta stampata. Già in occasione di questi Internazionali abbiamo visto come la copertura dell'evento sui giornali Sae sia stata maggiore rispetto al passato, quando, per esempio, i grandi giornali davano la notizia di Jannik Sinner numero uno del ranking mondiale solo a pagina 24, dopo le notizie sul calcio, il calcetto e il calcio femminile". Insomma, è parte della personale crociata di Re Angelo contro il dominio del calcio, che già era arrivata allo scontro frontale in merito all'orario della finale degli Internazionali di Roma in concomitanza con il derby allo Stadio Olimpico.

L'operazione però suscita più di qualche perplessità. Innanzitutto, come calcolato da Il Tempo, l'intera Sae ha un capitale sociale di 4.867.019 euro, parecchio meno di quello che dovrebbe essere il valore della controllata. Eppure la FITP, pagando 5 milioni per il 6,74%, ha implicitamente valutato l'intera società circa 74 milioni — quasi tre volte il fatturato annuo di 26,8 milioni, in un settore, quello dei quotidiani cartacei, in crisi strutturale da anni.

Suscita poi ulteriori dubbi la scelta di una federazione sportiva di entrare in un giornale privato. Enzo Ghioni su Editoria.tv ricorda l'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416 che vieta esplicitamente agli enti pubblici e alle società a partecipazione statale di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani e periodici. La ratio è chiaramente quella di garantire che l'informazione rimanga autonoma rispetto ai centri di potere pubblico. La FITP non è un ente pubblico in senso stretto, né una società a partecipazione statale, è una società di diritto privato, e in quanto tale è formalmente libera di decidere come impiegare i propri fondi. Ma è anche un soggetto che opera sotto l'egida del CONI per il perseguimento di finalità di interesse pubblico. Lo statuto fissa dei vincoli molto chiari su come i fondi federali possono essere impiegati, ovvero rigorosamente per scopi istituzionali e sportivi. Inoltre ogni anno la FITP incassa contributi pubblici per circa 14 milioni di euro, anche se a fronte di ricavi totali che nel 2025 hanno sfiorato i 230 milioni.

L'operazione si muove sul filo di una zona grigia molto ampia. La senatrice di Coraggio Italia Michaela Biancofiore sul Giornale ha ricordato come: "C'è un rischio piuttosto intuibile. Quando una federazione sportiva entra nel capitale di una società editoriale, non può che crearsi un evidente squilibrio di interessi, anche in presenza di una buona fede. I giornalisti incaricati di fare un servizio sul tennis italiano, o sulle scelte della Fitp, saranno influenzati inevitabilmente dal fatto di essere dipendenti di un gruppo di cui la Fitp è azionista. Non serve che arrivi una telefonata: lo sbocco naturale è l'autocensura, ovvero la forma meno tracciabile di condizionamento. Che un ente sportivo finanziato anche da soldi pubblici e dalle quote dei tesserati compri un giornale è una novità tutta italiana, che francamente mi lascia perplessa".