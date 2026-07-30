Caro Ranieri, sei un grande, ma smettila di raccontarci la favoletta dei ragazzini che non hanno visto la Nazionale vincere i Mondiali. Il vero problema è che oggi il sistema si regge sulla finanza

Sì, caro Claudio, c’era una volta il calcio e c’erano degli appassionati imprenditori che ci mettevano i danee per passione. Oggi c’è la finanza dei fondi d’investimento nelle mani di americani, asiatici e sceicchi privi di anima, mentre la Serie A affonda in un buco nero di difficoltà e ipocrisia. Oggi si ha a che fare con la Lega Calcio e i soliti innominabili che fanno il bello e il cattivo tempo, per le loro squadre, tra diktat, calendari intasati, tournée remunerative e nessuna concessione. Ve lo ricordate Rino Gattuso che mestamente mandava giù la realtà? Non è stato possibile stoppare per una settimana il nostro fatiscente campionato per avere qualche giorno in più di raduno prima della sfida decisiva in Bosnia. Come in ogni conferenza stampa, anche Claudio Ranieri ha dovuto proferire il solito nobile intento: puntare sui giovani talenti italiani, ammettendo però la realtà, ossia che i club, volendo vincere, faranno giocare gli stranieri: e lui non può farci niente. Perché ormai tutto si perpetua nel paradosso fiscale, economico e strutturale. Puntare su un giovane talento nostrano sarebbe un suicidio gestionale: ne vogliamo parlare? Tra commissioni sproporzionate e la mannaia dell’IVA sui trasferimenti tra club italiani — che richiede liquidità immediata prima ancora di scendere in campo — è più conveniente acquistare all'estero, dove il reverse charge azzera l'esborso di cassa.

E poi la febbre dei parametri zero: operazioni all'apparenza gratuite che ricoprono d'oro procuratori e calciatori stranieri già affermati con ingaggi mostruosi, sbarrando di fatto la strada ai giovani che devono formarsi. Pensate alla disperazione di Roberto Mancini, costretto a volare fino in Argentina per scovare e naturalizzare Mateo Retegui pur di avere un centravanti, e che per un nobile gesto dimostrativo e di salvaguardia convocava in Nazionale il talento classe 2006 Simone Pafundi, che l'Udinese non faceva giocare in campionato. Sempre più società sono in balia di uno spietato modello aziendale in cui si fa scouting predatorio in Africa e in ogni angolo del mondo più povero per acquistare giovani a costo zero, metterli in vetrina e rivenderli, alimentando il cosiddetto player trading. Un giro di giostra speculativo fatto di plusvalenze sistematiche che non solo non vengono mai reinvestite per alzare l'asticella sportiva o ammodernare le strutture, ma vengono usate solo per far quadrare i bilanci aziendali. I presidenti delle società pensano a tutelare i propri orticelli, mentre il sistema circostante va in rovina. Intanto, perfino le formazioni Primavera delle grandi si sono ridotte a succursali internazionali del talento. Poi, però, ci si dispera a reti unificate quando collezioniamo figuracce storiche o falliamo la qualificazione ai Mondiali, e parte l’immancabile retorica sui bambini.