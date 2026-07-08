Valentino Rossi questo weekend? Farà tremare tutta Goodwood con un mostro che ha fatto la storia di BMW: “Essere al festival è un’esperienza indimenticabile”

A Goodwood, sulla collina più famosa dell’Inghilterra dei motori, ci sarà anche Valentino Rossi. Il Festival of Speed è uno di quegli appuntamenti che non invecchia mai. Ogni anno, nella tenuta di Goodwood House nel West Sussex, la storia del motorsport smette di essere storia e torna a fare rumore, a far venire i brividi. Auto e moto di ogni epoca, piloti di generazioni diverse, decine di migliaia di persone che arrivano sul posto con un unico obiettivo: guardare, o meglio, ammirare.

Rossi a Goodwood ci era già stato nel 2015, una sola volta. Aveva portato la sua Yamaha M1 MotoGP colorata di giallo e nero sulla collina, poi aveva guidato una Lancia Delta S4 Gruppo B, una Porsche 962 e una Mazda 787B nello stesso pomeriggio. Il tipo di giornata che solo a Goodwood ha senso. Undici anni dopo, il ritorno. E stavolta la macchina scelta per l’occasione è una di quelle mitologiche, per la propria natura e per i risultati raggiunti.

BMW Classic ha preparato per Rossi una V12 LMR: prototipo con motore V12 da 5.9 litri e 600 CV, lo stesso modello che nel 1999 vinse la 24 Ore di Le Mans in classe LMP con Pierluigi Martini, Yannick Dalmas e Joachim Winkelhock. Prima di Le Mans, quell’auto aveva già trionfato alla 12 Ore di Sebring. Un bolide, storicamente colorato di bianco e sponsorizzata da Dell.