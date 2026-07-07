Dopo i motori V8 nel 2030, la F1 potrebbe fare un altro regalo “old school” agli appassionati?

La F1 del futuro non guarda alla sua storia solo per il ritorno dei motori V8. Una rivoluzione che avverrà tra il 2030 e il 2031, quando il Circus saluterà definitivamente le power unit turbo-ibride attuali. Al loro posto dovrebbero tornare i motoroni che per anni hanno fatto la storia della F1, con l’obiettivo di avere macchine più leggere, un suono migliore e, soprattutto, costi ridotti.



Su questo, la FIA e la FOM - Formula One Management - sono allineate. Ma sul tavolo, ci sono anche altre proposte e a parlarne, nel corso del fine settimana di Silverstone, è stato il presidente della Federazione Mohammed Ben Sulayem. Una tra tutte fa sognare gli appassionati: l’ipotesi di riportare i rifornimenti ai pitstop, per la prima volta dal 2009.

Non per nostalgia ma per necessità, con una situazione piuttosto semplice da spiegare. Un V8 naturalmente aspirato consuma più carburante di un turbo ibrido per coprire la stessa distanza di gara e, al contempo, uno degli obiettivi principali dei prossimi regolamenti è tagliare fino a 100 kg dal peso delle vetture. Queste, infatti, con gli anni sono diventate sempre più grandi e pesanti, ma soprattutto meno agili e scattanti.