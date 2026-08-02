Valentino Rossi l’ha fatto davvero: ecco l’omaggio a One Piece e Trafalgar Law, il personaggio che Eichiro Oda ha pensato ispirandosi al 46

Alla fine è successo: Valentino Rossi ha deciso di rispondere all’omaggio di Eichiro Oda, che si è ispirato a lui per il personaggio di Trafalgar D.Water Law, nella celebre saga di One Piece, producendosi in un suo cosplay. Che i piloti della VR46 Academy siano più o meno tutti grandi fan del manga non è una novità, evidentemente però per mettere assieme Valentino e Trafalgar Law serviva l’occasione giusta, che si è materializzata con una festa a tema. Tra gli alti, in foto, un clamoroso Luca Marini vestito da Donquijote Doflamingo. Ma facciamo un passo indietro.
Diversi anni fa fu lo stesso Oda a confermare di essersi ispirato proprio a Valentino Rossi per disegnare il suo Trafalgar D. Water Law, capitano dei pirati Heart noto come ‘Chirurgo della Morte’: la somiglianza tra i due è soprattutto nei tratti fisici, dalle basette alla forma del viso, continuando poi con un carattere buono, brillante, espansivo e al contempo spietato. Per il resto Trafalgar Law è caratterizzato da una pioggia di tatuaggi, cappello bianco a macchie nere e spada, tutte scelte di stile che Valentino si è impegnato a rispettare per la serata.
La parte più bella di questa storia? Eichiro Oda ha scelto di omaggiare Valentino con leggerezza, divertendosi e parlandone solo a diversi anni di distanza dopo le domande insistenti dei fan. Valentino ha fatto qualcosa di simile: niente costumi costosi o eventi pubblici, ma una cena tra amici con un costume fatto in casa. Insomma, fa sorridere pensare che dal Giappone a Tavullia, lo spirito sia lo stesso. Proprio per questo forse i fan della saga hanno chiesto a lungo che fosse proprio Rossi a interpretare Trafalgar Law nella terza stagione del live action Netflix, in arrivo nel 2027. Staremo a vedere, anche se probabilmente sarebbe più probabile vederlo di nuovo in sella a una MotoGP.