Valentino Rossi l’ha fatto davvero: ecco l’omaggio a One Piece e Trafalgar Law, il personaggio che Eichiro Oda ha pensato ispirandosi al 46

Diversi anni fa fu lo stesso Oda a confermare di essersi ispirato proprio a Valentino Rossi per disegnare il suo Trafalgar D. Water Law, capitano dei pirati Heart noto come ‘Chirurgo della Morte’: la somiglianza tra i due è soprattutto nei tratti fisici, dalle basette alla forma del viso, continuando poi con un carattere buono, brillante, espansivo e al contempo spietato. Per il resto Trafalgar Law è caratterizzato da una pioggia di tatuaggi, cappello bianco a macchie nere e spada, tutte scelte di stile che Valentino si è impegnato a rispettare per la serata.



La parte più bella di questa storia? Eichiro Oda ha scelto di omaggiare Valentino con leggerezza, divertendosi e parlandone solo a diversi anni di distanza dopo le domande insistenti dei fan. Valentino ha fatto qualcosa di simile: niente costumi costosi o eventi pubblici, ma una cena tra amici con un costume fatto in casa. Insomma, fa sorridere pensare che dal Giappone a Tavullia, lo spirito sia lo stesso. Proprio per questo forse i fan della saga hanno chiesto a lungo che fosse proprio Rossi a interpretare Trafalgar Law nella terza stagione del live action Netflix, in arrivo nel 2027. Staremo a vedere, anche se probabilmente sarebbe più probabile vederlo di nuovo in sella a una MotoGP.