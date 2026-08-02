2 agosto 2026

Valentino Rossi l’ha fatto davvero: ecco l’omaggio a One Piece e Trafalgar Law, il personaggio che Eichiro Oda ha pensato ispirandosi al 46

2 agosto 2026

È da diversi anni che su forum e social dedicati a One Piece in tutto il mondo si parla dell’omaggio di Eichiro Oda a Valentino Rossi, al punto che i fan sperano di vedere il Dottore interpretare il ‘Chirurgo della Morte’ Trafalgar D. Water Law nel prossimo live action su Netflix. Sogno un po’ più vicino alla realtà da un paio di giorni, quando Rossi si è dedicato al cosplay
Valentino Rossi l&rsquo;ha fatto davvero: ecco l&rsquo;omaggio a One Piece e Trafalgar Law, il personaggio che Eichiro Oda ha pensato ispirandosi al 46

Alla fine è successo: Valentino Rossi ha deciso di rispondere all’omaggio di Eichiro Oda, che si è ispirato a lui per il personaggio di Trafalgar D.Water Law, nella celebre saga di One Piece, producendosi in un suo cosplay. Che i piloti della VR46 Academy siano più o meno tutti grandi fan del manga non è una novità, evidentemente però per mettere assieme Valentino e Trafalgar Law serviva l’occasione giusta, che si è materializzata con una festa a tema. Tra gli alti, in foto, un clamoroso Luca Marini vestito da Donquijote Doflamingo. Ma facciamo un passo indietro.

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Valentino Rossi, cosplayer di Trafalgar Law, con Luca Marini vestito da Donquijote Doflamingo.. IG: @corrieredellanimazione

Diversi anni fa fu lo stesso Oda a confermare di essersi ispirato proprio a Valentino Rossi per disegnare il suo Trafalgar D. Water Law, capitano dei pirati Heart noto come ‘Chirurgo della Morte’: la somiglianza tra i due è soprattutto nei tratti fisici, dalle basette alla forma del viso, continuando poi con un carattere buono, brillante, espansivo e al contempo spietato. Per il resto Trafalgar Law è caratterizzato da una pioggia di tatuaggi, cappello bianco a macchie nere e spada, tutte scelte di stile che Valentino si è impegnato a rispettare per la serata.


La parte più bella di questa storia? Eichiro Oda ha scelto di omaggiare Valentino con leggerezza, divertendosi e parlandone solo a diversi anni di distanza dopo le domande insistenti dei fan. Valentino ha fatto qualcosa di simile: niente costumi costosi o eventi pubblici, ma una cena tra amici con un costume fatto in casa. Insomma, fa sorridere pensare che dal Giappone a Tavullia, lo spirito sia lo stesso. Proprio per questo forse i fan della saga hanno chiesto a lungo che fosse proprio Rossi a interpretare Trafalgar Law nella terza stagione del live action Netflix, in arrivo nel 2027. Staremo a vedere, anche se probabilmente sarebbe più probabile vederlo di nuovo in sella a una MotoGP.

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Trafalgar Law, con qualcuno (a sinistra) vestito da Portuguese D. Ace. IG: @corrieredellanimazione
@theonepiecai Oda's inspiration for Trafalgar Law is Valentino Rossi, the MotoGP legend whose #46 ♬ original sound - josh fawaz

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I fan accostano da sempre Valentino Rossi a Trafalgar Law. Che oltretutto ha una bandera pirata che ricorda il logo dei tre diapason di Yamaha.

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di Martina Signorini Martina Signorini

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