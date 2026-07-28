Valentino Rossi a Misano come Kimi Antonelli in Ungheria? Tutta questione di un presente vissuto dando tutto, ma anche di un futuro mai dato per scontato

I tempi, presi dal muretto box in assenza di cronometraggio ufficiale, dicono che il Doc ha girato tra l’1’37’’ alto e l’1’38’’ basso. Per capirci, a Misano, in occasione del round della Superbike, Andrea Locatelli è stato il migliore delle Yamaha ufficiali in gara e ha messo a segno un 1’34’’179 come miglior tempo.

Quasi quattro secondi di differenza che, se in una gara di Mondiale sono un abisso, in una prova libera quasi random acquistano un significato totalmente diverso. Anche perché, Rossi non era lì per stampare un tempone: era in pista per allenarsi, per mantenere un filo con il suo passato e, soprattutto, per il gusto di spingersi ancora al limite divertendosi. E alla fine, conoscendolo, un pelo incaz*ato ricordando quanto andava più veloce anni fa lo sarà pure stato. Una giornata passata a pennellare le curve di casa di nuovo, con la solita fame di sempre.

Tutto bellissimo mentre dall’altra parte d’Europa, in un contesto completamente opposto, c’era l’amico Kimi Antonelli all’ennesimo esame di maturità in questo 2026. Questo perché, in Ungheria, il weekend era partito storto fin dal venerdì, quando aveva ceduto il volante della sua W17 al terzo pilota Mercedes Frederick Vesti, in pista nelle prime libere come richiesto dal regolamento. E il sabato era andato anche peggio, con una penalità di tre posizioni da scontare in griglia - per non aver rallentato a sufficienza in regime di bandiera gialla - che lo aveva costretto a scattare dalla settima casella su una pista dove sorpassare è quasi impossibile. Tutto ciò, nel weekend più complicato in termini di prestazioni per la Mercedes.

La risposta in gara, però, è impressionante: attacca con un ritmo pazzesco e, grazie alla strategia perfetta studiata dal muretto delle Frecce d’Argento, si prende un podio che vale molto di più dei soli quindici punti conquistati in classifica. Il perché è semplice: allunga sia su Hamilton che su Russell, portando il suo vantaggio a 50 punti su Sir Lewis e 59 su George, un gap enorme che poche volte si era visto negli ultimi anni alla vigilia della pausa estiva.