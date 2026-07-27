Tutti i motivi per cui il caso Pirlo è solo l'ennesima ipocrisia del calcio italiano

Sarebbe quasi da iniziare a pensare che ci sia qualche maledizione sulla Nazionale italiana. L'ennesimo "anno zero" azzurro, la nuova era guidata da Maldini e Leonardo in dirigenza e Andrea Pirlo in panchina, si è spento ancora prima di partire. Pirlo non sarà il CT, travolto dal polverone mediatico per i suoi accordi commerciali con la società di scommesse russa Fonbet.

Ma la verità è che tutta questa storia non fa che ritirare fuori il solito, italico, moralismo ipocrita. Sì perché va bene Pirlo, le scommesse, i soldi dei russi e il buon esempio, ma perché sugli altri accordi "opachi" sulle scommesse o con gli stati non proprio democratici nessuno dice niente? Perché va bene che i paesi del Golfo si stiano praticamente comprando lo sport? Va bene fare i Mondiali in Qatar? Vanno bene i rapporti più che disinvolti con gli Stati Uniti, paese in guerra come la Russia? Va bene che Real Madrid, Milan, Arsenal e addirittura l'FA Cup, la coppa nazionale inglese, abbiano come sponsor principale la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi, di proprietà del governo di Dubai? Lo stesso governo che, attraverso fondi sovrani, possiede il Manchester City, domina il ciclismo con la Uae Team Emirates di Pogacar e ospita la tappa conclusiva della Formula 1 ad Abu Dhabi. O va bene che PIF, il fondo sovrano saudita, possieda il Newcastle, finanzi il golf con la LIV Golf League fino a fagocitare il PGA Tour, sia sponsor di punta della WWE e del tennis e stia trasformando l'Arabia Saudita nella prossima sede di Mondiali di calcio? Nessuno storce il naso quando lo stesso principe ereditario che ha sulla coscienza l'omicidio di Jamal Khashoggi stringe la mano a Cristiano Ronaldo per convincerlo a giocare all'Al-Nassr, o quando la Superlega araba attira colpi a suon di centinaia di milioni di euro. Vanno bene anche i calciatori e gli allenatori che vanno in Cina, o gli stessi cinesi che comprano e sponsorizzano le nostre squadre.