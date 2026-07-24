Salvate il soldato Pirlo! Si erano impuntati su Guardiola, ma il nuovo ct della Nazionale può fare ciò che i manager (come Cairo) non sanno neanche immaginare

Pirlo raccoglie un’eredità pesante e complessa. E non merita di essere accolto dal solito scetticismo, dalle insinuazioni di chi per lavoro distrugge. E persino l’idea che l’imminente Nations League di settembre possa vedere la Nazionale perdere malamente va messa in conto, senza drammi da quattro soldi: l’importante sarà vedere che quella rosa di uomini ci ha provato per davvero ed è finalmente uscita dalla paresi della scellerata serata bosniaca. Solo questo è importante. Prepariamoci pure a vedere cadere questa squadra in costruzione, a vederla bruciarsi in un battesimo di fuoco doloroso ma necessario, perché soltanto passare attraverso la tempesta permetterà a un nuovo gruppo di ritrovare identità e anima. Il calcio italiano sta rinascendo adesso, dalle sue fondamenta, tra i cocci di un fallimento strutturale profondo. Questo è un appello che si lancia al tifoso e agli addetti alle critiche a prescindere. Siamo tutti svuotati dalla sequenza ininterrotta di delusioni, ridotti a guardare le macerie con amaro cinismo. Non cediamo alla trappola della polemica sterile di chi vive sulle nostre sventure. Lasciamoli fare, anzi, osare. Lasciamo che chiamino a raccolta competenze, passione e nomi che facciano tremare il conservatorismo e gli affaristi che hanno distrutto gioco e vivai. Il loro coraggio è da ammirare e farà da traino. A noi spetta la pazienza di attendere e saper guardare lontano.