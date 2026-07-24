Hamilton, Leclerc e la Ferrari volano in Ungheria, ma Vasseur avverte senza mezzi termini: “Dobbiamo puntare alla miglior domenica, non al resto”

La Ferrari in Ungheria vola, più di quanto ci si potesse aspettare. Lewis Hamilton ha chiuso in testa il venerdì, con Charles Leclerc subito alle sue spalle e staccato di 148 millesimi. Doppietta rossa, nella miglior giornata della Scuderia in questo 2026. La SF-26 e i piloti corrono forte, animando le speranze accese alla vigilia del weekend, ma il team principal Frederic Vasseur non ci sta e, quando i media in circuito gli chiedono se effettivamente questo sia il miglior venerdì del 2026, lui non abbocca. Anzi, traccia la strada da seguire: “Non puntiamo al miglior venerdì, ma alla miglior domenica”.

Il perché la Ferrari vada forte qui è semplice da spiegare. L’Hungaroring è l’opposto di Silverstone e Spa: pochi rettilinei, tante curve lente e veloci, una pista che ricorda quasi un kartodromo. In questo contesto il problema principale della vettura, il motore meno potente della Mercedes, conta pochissimo. C’è un solo rettilineo vero, quello dei box, e non basta a fare la differenza. Quello che conta è la trazione, la capacità di uscire bene dalle curve lente e, lì, la Ferrari è tra le migliori in griglia. Hamilton e Leclerc, infatti, arrivano all’ultima curva con le gomme non surriscaldate, correggono poco e chiudono il giro forte.